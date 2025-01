Mãe de Lexa faz pedido após internação da filha: ‘Orem por nós’

Mãe de Lexa, Darlin Ferratry rompe o silêncio após a filha ser diagnosticada com pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação. Leia o comunicado oficial

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferratry rompeu o silêncio sobre a notícia de que a filha foi internada durante a gravidez. A estrela está internada em um hospital após ser diagnosticado com quadro de pré-eclâmpsia, que representa o aumento da pressão arterial e que pode ter complicações.

Na tarde desta quarta-feira, 22, Darlin pediu orações para a sua família. "Quero pedir à todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando, orem por nós” , disse ela nas redes sociais.

Além disso, ela compartilhou um comunicado oficial da equipe de Lexa sobre os compromissos que estavam agendados. Os representantes dela anunciaram que a agenda dela foi reajustados para que ela possa se recuperar deste momento delicado.

“A artista Lexa e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas. Lexa e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. COm o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Ricardo Vianna fala sobre Lexa

À espera de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna, a cantora Lexa está internada em um hospital em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. Nesta quarta-feira, 22, o companheiro da artista falou sobre o assunto em entrevista à Quem e pediu que as pessoas respeitem o momento do casal.

"Obrigado pelo carinho e preocupação de todos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês para respeitarem esse momento para que eu possa me concentrar aqui na recuperação da Lexa e da minha filha. Toda nossa energia está voltada para isso no momento", falou ele.

Leia também: Lexa: Estado de saúde da cantora é revelado