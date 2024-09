Após cirurgia para tratar lesão no ombro, Arthur Picoli reclama de 'muita dor'

Em recuperação após cirurgia para tratar lesão no ombro, o ex-BBB Arthur Picoli compartilhou mais detalhes sobre pós-operatório: "Já já estarei 100%"

Após passar por cirurgia para tratar uma lesão no ombro, o ex-BBB Arthur Picoli retornou às redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar detalhes de seu tratamento pós-operatório. Nos Stories do Instagram, o influenciador desabafou sobre a recuperação, confessando estar sentindo bastante dor.

"4 dias após a cirurgia e o que eu posso dizer é que estou sentindo uma dor absurda. Mas simbora que já já estarei 100%", escreveu Arthur, enquanto fazia fisioterapia como parte do tratamento.

Para quem não acompanhou, em agosto, o ex-BBB compartilhou que precisaria passar por uma cirurgia para a retirada de osso para a fixação no ombro, já que essa parte do seu corpo estava amassada e sem ligamentos.

“Fui ao oropedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está muito pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios... Resumindo: Estou com meu osso amassado e sem ligamentos no ombro. Ou seja, cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro”, revelou ele na época.

Equipe de Arthur Picoli atualiza estado de saúde do ex-BBB

O ex-BBB Arthur Picoli usou seu perfil no instagram na última segunda-feira, 9, para contar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no ombro, depois da publicação surgiram dúvidas de como está o estado de saúde do influenciador digital.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do ex-BBB Arthur Picoli reforça que ele já está em casa desde a manhã da última terça-feira, 10. A operação foi um sucesso e ocorreu tudo bem, agora, ele ficará em um período de recuperação em casa.

Eles também esclarecem que Arthur Picoli deve ficar com o braço na tipoia por algumas semanas, mas ainda sem prazo de quando vai retirar. Ele se recupera bem e a partir da próxima semana já deve retornar, aos poucos, com sua agenda e alguns dos seus projetos profissionais.