Médica explica diagnóstico de Silvero Pereira: 'Afeta diretamente o coração'

No ar em Garota do Momento, Silvero Pereira recebeu diagnóstico preocupante

Silvero Pereira (42) mudou seu estilo de vida após o diagnóstico preocupante de hipertensão arterial. No ar como a Verônica Queen em Garota do Momento, novela das 6 exibida pela Globo, ele aproveitou o carnaval do Rio e relembrou o problema de saúde ao revelar que agora pratica exercícios físicos e tem uma alimentação saudável.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, explica que o ator está no caminho certo para o controle da pressão alta e pela melhora na qualidade de vida. No entanto, ela alerta que a doença crônica não é tão simples como parece.

"A hipertensão arterial afeta diretamente o coração. O coração precisa bombear o sangue contra uma pressão maior, o que pode levar à Hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é aumento da espessura do músculo cardíaco. Além disso, causar insuficiência cardíaca -- o coração pode perder sua capacidade de bombear o sangue de forma eficiente. Por fim, a doença arterial coronariana pode contribuir para a formação de placas nas artérias do coração", alerta.

A especialista ressalta que alguns pacientes com complicações do diagnóstico do ator podem precisar de cateterismo. No caso de Silvero, ele não precisou passar pelo procedimento, já que ele não tem doença arterial coronariana. A pressão alta se manifestou no famoso através das dores de cabeça ininterruptas.

"O cateterismo cardíaco é indicado em pacientes hipertensos quando há suspeita de doença arterial coronariana (como em casos de dor no peito, angina ou risco de infarto)", explica, que revela quando o paciente deve ficar em total alerta.

"A pressão arterial normal é considerada abaixo de 120/80 mmHg. Valores entre 120-129/80 mmHg indicam pressão arterial elevada, e 130/80 mmHg ou mais já caracteriza hipertensão. A pessoa deve ficar em alerta se a pressão arterial estiver consistentemente acima de 140/90 mmHg ou se ocorrerem picos de pressão acima de 180/120 mmHg. Além disso, se surgirem sintomas como dor no peito, falta de ar, tontura, dor de cabeça intensa, visão turva ou confusão mental. Nesses casos é melhor procurar um médico", finaliza.

