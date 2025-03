Médico explica tratamento da condição que afetou Cristiana Oliveira: 'Fundamental para a boa evolução'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, fala sobre o problema de saúde que Cristiana Oliveira enfrentou

A atriz Cristiana Oliveira (61) surpreendeu ao revelar que passou por um problema de saúde no último mês. No começo de março, a estrela contou que sofre com a dor do pinçamento de nervo na cervical . Por causa disso, ela precisou de um colar cervical e chegou a ser internada para o alívio da dor.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista explica o diagnóstico e tratamento da condição que afetou a artista. Cristiana Oliveira desabafou nas redes sociais sobre seu quadro e mostrou fotos com o acessório médico no pescoço. Na publicação, a atriz relatou sua luta para recuperação.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, para uma boa recuperação é importante investigar, com um médico especialista, a causa da dor. "O fundamental para a boa evolução do quadro é um diagnóstico correto da causa da dor. Já o tratamento para a grande maioria dos casos é conservador e sintomático com uso de analgésicos e anti-inflamatórios não sendo necessária internação hospitalar".

O especialista reforça que é necessário atenção para postura: "É importante também corrigir os vícios posturais e recomendar fisioterapia com exercícios de alongamento e resistidos, após a melhora da dor", avalia.

É UMA FORMA DE TRATAMENTO?

Por conta das dores, Cristiana Oliveira confessou que precisou usar um colar cervical , o Dr. Fabio avalia a atitude da artista e informa que a dor cervical pode se apresentar com várias intensidades e mais comumente é suportável melhorando em alguns dias.

"Em alguns casos, a dor é intensa sendo necessária conduta com medicamentos analgésicos e/ou antinflamatórios mais potentes para o alívio. Quando a dor é resistente ao tratamento conservador ou causa alteração de força no membro superior, porcedimentos mais invasivos como infiltrações e cirurgias são indicados. O uso dos colares cervicais não têm eficácia comprovada no tratamento dessas dores, mas podem ajudar no posicionamento do pescoço para alívio da dor, mas não são obrigatórios para a recuperação", finaliza o Dr. Fabio ao analisar o caso da atriz Cristiana Oliveira.

Leia mais em:Médico explica condição que afetou Cristiana Oliveira e avalia atitude da atriz: 'Alívio da dor'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: