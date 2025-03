Médico explica cirurgia de explante de Carolina Dieckmann: 'Tem ganhado destaque'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica os principais motivos para a realização do explante de Carolina Dieckmann

Cada vez mais corpos naturais e procedimentos menos invasivos tem se destacado. Carolina Dieckmann (46) é uma das famosas que tem aderido ao movimento, e, no ano de 2022, resolveu fazer a cirurgia de explante e retirou as próteses de silicone que havia colocado em 2008.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a escolha de Carolina Dickmann tem se tornado mais comum . "Nos últimos anos, o explante de prótese de silicone tem ganhado destaque, seja por uma escolha estética, seja por questões de saúde. A atriz é um dos exemplos de personalidades que optaram pela retirada das próteses mamárias."

O médico diz que a cirurgia de explante de silicone é caracterizada pela retirada das próteses mamárias. Ela pode ter alguns motivos diferentes para ser realizada. No caso da artista, ela afirmou que não se se identificava com o que via no espelho e já se encontrava em um momento mais maduro de sua vida.

À época, ela explicou que colocou as próteses após amamentar seu segundo filho, José Worcman (17). Quando implantou os silicones, ela estava se preparando para interpretar uma surfista na novela Alto Astral (Globo). Ao longo dos anos, a artista não teve nenhum problema com as próteses.

"Esse procedimento pode ser realizado por diferentes motivos, incluindo vontade pessoal da paciente, complicações como contratura capsular, ruptura da prótese ou sintomas associados à Síndrome ASIA (Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes), embora essa relação ainda seja debatida cientificamente", completa o especialista.

