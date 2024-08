O ex-BBB Arthur Picoli usou seu perfil no instagram nesta quinta-feira, 15, para compartilhar que precisará passar por uma cirurgia

O ex-BBB Arthur Picoli usou seu perfil no instagram nesta quinta-feira, 15, para compartilhar que precisará passar por uma cirurgia. Após uma consulta com o ortopedista, o influenciador contou que fará a retirada de osso para a fixação no ombro, que está amassado e sem ligamentos.

“Fui ao oropedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está muito pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios... Resumindo: Estou com meu osso amassado e sem ligamentos no ombro. Ou seja, cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro”, revelou ele.

Arthur Picoli diz que fará cirurgia (Reprodução/Instagram)

Arthur Picoli mostra antes e depois do corpo em seis meses de academia

Recentemente, o ex-BBB usou seu Instagram para compartilhar um vídeo em que aparece na frente do espelho, usando apenas um shorts, e mostra a diferença em seu corpo em apenas seis meses de academia. "24/01/2024 - 23/07/2024. Já pensou se as mudanças que queremos ter acontecessem em um estralar de dedos? Pois é… mas não tem fórmula mágica não. Toda e qualquer conquista deve ser comemorada, sempre. Marca aquele seu amigo aí que está precisando entender que é um caminho longo, um processo, não um milagre", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o foco e a disciplina de Arthur. "Já vai servir de inspiração para eu cair para dentro do shape", escreveu um internauta. "Foco. A gente vê por aqui", escreveu outro. "To aqui tentando na frente do meu, mas não tá dando certo não", brincou um terceiro.

