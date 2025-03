Filho de Preta Gil fala sobre a saúde da mãe: ‘Uma vontade de estar viva'

Filho de Preta Gil, Francisco Gil fala sobre a fase atual na luta da mãe contra o câncer. Ela está internada em Salvador

Filho da cantora Preta Gil, o artista Francisco Gil falou sobre a longa batalha da mãe contra o câncer. Atualmente, a artista está internada em um hospital de Salvador por causa de uma infecção urinária.

Em entrevista ao Gshow, o rapaz contou que a mãe é um exemplo em sua vida por sua força para encarar os desafios da doença. "Não tem nada mais importante que a saúde dela. O processo de ver minha mãe bem é uma fonte de vida. Ela nos inspira porque passa por isso tudo ensinando e mostrando que a vida é isso. Ela recebe muito amor e da maneira mais bonita possível: em vida; tem uma força, uma vontade de estar viva e de lutar que impressiona", disse ele.

O artista ainda refletiu: "Por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo".

Então, Francisco comentou sobre a nova fase no tratamento da mãe, que viajará para os Estados Unidos em breve para se tratar por lá. "Daqui a pouco retoma mais uma fase, vou estar com ela. É isso, um dia de cada vez", afirmou ele, e completou: "A gente vai vivendo agora muito de acordo com isso. É muito importante estar ali perto dela. Ao mesmo tempo que ela também é a pessoa que mais me incentiva a estar na estrada, a continuar os meus trabalhos. Ela me apoia muito. Então, é uma vida que a gente vai equilibrando".

Mergulho no mar

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora passou por uma longa cirurgia para retirada de tumores e ficou internada bastante tempo.

Após ter alta hospitalar, a artista vem se recuperando pouco a pouco, e já foi liberada para dar um mergulho no mar. Preta fez questão de mostrar o vídeo do momento especial. Com um maiô branco, a famosa deixou os curativos e a bolsa de colostomia à mostra.

"Tive a autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz muito grande no bumbum e os pontos abriram. Estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Ficava sonhando no hospital com esse píer especificamente. Então, chegou o dia de agradecer e dar um mergulho", disse ela.

Na legenda da publicação, Preta ressaltou sua felicidade com o momento. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar e hoje finalmente aconteceu! Estou feliz", escreveu ela.

