Flávia Noronha vai parar no hospital por causa de complicação: ‘Não tinha ideia’

Apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha faz alerta sobre complicação de procedimento estético após ficar 5 dias internada

A apresentadora Flávia Noronha, do programa TV Fama, surpreendeu ao contar que ficou cinco dias internada na semana passada por causa de uma complicação de um procedimento estético que fez há 20 anos. A estrela disse que teve uma reação inflamatória no rosto por causa do preenchimento com substâncias não recomendadas há muitos anos. Ela já removeu boa parte da substância, mas ainda possui um pouco em algumas áreas do rosto.

Ao voltar para a TV após o período no hospital, a comunicadora fez questão de dar seu alerta para os telespectadores sobre a importância de saber o que será aplicado em seu corpo antes de um procedimento estético. "Cuidado! Perigo! Esse foi o meu depoimento no TV FAMA de ontem logo após eu sair do hospital! Fiquei 5 dias internada por conta de uma infecção/inflamação que tive na área dos olhos e bigode chinês. Inflamação essa causada por um preenchimento antigo que fiz nessas regiões. Um preenchimento antigo com 20 anos aproximadamente. Em 2021 fui internada pelo mesmo motivo mas não tinha ideia do que era…aliás, nem os médicos!", disse ela.

Em um vídeo, Flávia Noronha relatou: "É claro que eu não poderia deixar de falar no programa que apresento há mais de 15 anos sobre o que aconteceu comigo e o que acontece com milhares de mulheres neste país, vítimas da bioplastia, do PMMA, do hidrogel. Para quem não se lembra, em 2021, fiquei internada por 21 dias em um hospital em São Paulo, e ninguém conhecia o ETIP, que é a rejeição ao ácido hialurônico. Fui tratada como se tivesse sinusite, meus olhos incharam, assim como no vídeo que vocês estão vendo agora, gravado anteontem, enquanto eu estava internada. Ninguém sabia o que era nem como tratar".

E completou: "Tomei antibióticos para uma infecção generalizada, que piorou meu estado de saúde. Também tomei corticoide, que tirou minha visão. Hoje, enxergo muito pouco de longe. Só descobri, depois de 21 dias, por meio de uma dermatologista, que eu tinha rejeição ao ácido hialurônico. Quando atinge a sinusite, o corpo começa a lutar contra tudo, principalmente contra os preenchimentos [no rosto]. Então, prestem atenção no que vocês colocam no rosto. Peçam ao médico para mostrar a caixinha. PMMA não é compatível com o corpo. Biogel não é compatível. O ácido [hialurônico], sim, mas eu tive complicações".

Assista ao vídeo completo:

