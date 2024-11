Ao o gravar vídeo em hospital, Ed Gama explica motivo de internação

Comediante afirmou ter recebido alta médica na sexta-feira, 15; Ed Gama explicou mais sobre a internação em suas redes sociais

Ed Gama divertiu seus seguidores ao usar as redes sociais para explicar o motivo de sua internação. O comediante contou que foi hospitalizado após uma cólica renal, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que recebeu alta na sexta-feira, 15.

"A alta veio. Eu venci a pedra no rim", contou Ed, que aparece com touca e avental hospitalar no post. Com bom humor, o comediante chegou a fazer um vídeo de dancinha segurando a haste do soro ao receber o documento da alta hospitalar. Na sequência, ele aparece sem traje hospitalar, usando bermuda, sandália e camiseta com uma foto de Luciano Huck estampada.

Ed Gama integra o time de participantes do Domingão com Huck ao lado de Dona Déia Lúcia e Lívia Andrade. Neste ano, ele também estreou como apresentador, comandando o Bate-Papo com o Eliminado, na Globoplay, entrevistando ex-participantes do BBB 24 ao lado de Thais Fersoza.

Ed Gama ganha vaga fixa em programa da Globo em 2025

O humorista Ed Gama chamou a atenção ao comandar o Bate-Papo BBB 24 e participou do programa Domingão com Huck em momentos pontuais. A grande novidade é que a partir de 2025, o artista irá compor o elenco fixo do programa.

A coluna obteve o plano comercial do programa para 2025 --que será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (16) no Upfront da Globo-- e o humorista é confirmado no time de colaboradores da atração. Curiosamente, sua estreia na emissora foi exatamente no Domingão, há dez anos, quando se tornou campeão do quadro Quem Chega Lá, liderado na época por Fausto Silva.

Com o fim do BBB 24 em maio deste ano, Ed Gama passou a fazer algumas participações pontuais no Domingão com Huck. Nas últimas semanas ele passou a ir com maior frequência e já está fixo no elenco ao lado de Dona Déa e Lívia Andrade --também confirmadas no time para o próximo ano. Com milhões de seguidores nas redes sociais e uma ótima aceitação do público, a Globo entendeu que seria ainda mais vantajoso para sua audiência mantê-lo como integrante fixo do programa.