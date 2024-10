Ed Gama ganha vaga fixa em programa da Globo em 2025

Com a participações pontuais no Domingão com Huck desde o início deste ano, Ed Gama é promovido e em 2025 será integrante fixo do programa

O humorista Ed Gama chamou a atenção ao comandar o Bate-Papo BBB 24 e participou do programa Domingão com Huck em momentos pontuais. A grande novidade é que a partir de 2025, o artista irá compor o elenco fixo do programa.

A coluna obteve o plano comercial do programa para 2025 --que será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (16) no Upfront da Globo-- e o humorista é confirmado no time de colaboradores da atração. Curiosamente, sua estreia na emissora foi exatamente no Domingão, há dez anos, quando se tornou campeão do quadro Quem Chega Lá, liderado na época por Fausto Silva.

Com o fim do BBB 24 em maio deste ano, Ed Gama passou a fazer algumas participações pontuais no Domingão com Huck. Nas últimas semanas ele passou a ir com maior frequência e já está fixo no elenco ao lado de Dona Déa e Lívia Andrade --também confirmadas no time para o próximo ano. Com milhões de seguidores nas redes sociais e uma ótima aceitação do público, a Globo entendeu que seria ainda mais vantajoso para sua audiência mantê-lo como integrante fixo do programa.

Em 2009, Ed Gama iniciou sua carreira se apresentando ao lado de Murilo Gun nas Terças de Comédia Stand-Up. Nos anos seguintes, participou do Plantão Resenha da TV Alagoas, afiliada do SBT, e do Quitanda do Riso, exibido pela TV Pajuçara, afiliada da Record. Em 2014, foi consagrado campeão do Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, da Globo. Em maio do mesmo ano, assinou contrato com a emissora para compor o elenco do Saco de Risadas. Na mesma época, criou seu canal no YouTube onde mostrava seu dia a dia, sempre com comédia.

Ele ainda foi responsável por ganhar a 2° edição do The Fake Brasil, um concurso promovido pelo Se Joga, da Globo. Entre 2016 e 2021, integrou o canal Castro Brothers e Parafernalha. No mesmo ano, criou os podcasts Só Um Minutinho, ao lado de Estevam Nabote, e Amigos do Fim, com Evelyn Castro. No ano seguinte, foi contratado pelo Porta dos Fundos. Dois anos depois, foi assinou com a Globo novamente para apresentar do Bate-Papo BBB 24. Com seu sucesso no reality show, passou a participar do Domingão com Huck, ganhando seu espaço fixo na atração.

Além de sua contratação, a Globo anunciou os novos quadros do Domingão com Huck que irão ao ar a partir de 2025. Quem Quer Ser um Milionário, Lipsync, Acredite em Quem Quiser, The Wall, Dança dos Famosos, Pequenos Gênios e Quem Vem para Cantar já são conhecidos pelo público e continuam na programação.

E a emissora decidiu investir em duas novas atrações. Domingão Tem Talentos contará com seis episódios, onde três famosos irão disputar para ver quem é capaz de revelar o próximo grande talento brasileiro. No episódio de encerramento, os telespectadores são responsáveis por escolher o vencedor ao vivo. O jurado responsável por ajudar o competidor também ganhará o prêmio junto com ele. O formato Got Talent teve uma única edição na Record em 2012, mas foi um fracasso. Apesar disso, fora do Brasil o modelo é um fenômeno.

Já o Tamanho Família, que pertenceu a Márcio Garcia entre 2016 e 2020, foi transformado em um quadro que terá seis episódios no programa de Luciano Huck. Nele, os famosos e suas famílias se enfrentam em provas divertidas, com games animados e que colocam em jogo a habilidade dos talentos da Globo e seus convidados. No final, as celebridades ainda recebem uma homenagem especial de seus parentes.

Além disso, a Globo confirmou o retorno do quadro Lar Doce Lar. A atração está fora do ar há cinco anos e será usada para turbinar Domingão com Huck na Globo em 2025. Ao longo de quatro episódios, Luciano Huck chegará de surpresa para conhecer a casa de um novo personagem e lhe presenteará com uma reforma em sua residência, melhorando a condição de vida e habitação das pessoas que vivem lá.

