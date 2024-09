Ana Castela fez tratamento para acne; saiba quando é necessário ir ao médico

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica quando é necessário ir ao médico para tratar a acne, como Ana Castela fez

Ana Castela (20) é uma das celebridades que já falou sobre como a acne afetou sua pele e autoestima. A cantora chegou a fazer um tratamento conta a doença e exibiu a evolução em suas redes sociais, mostrando o antes e depois.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica que é recomendado ir ao médico para ter um melhor tratamento do quadro, como aconteceu com Ana Castela . De acordo com a especialista, o ideal é fazer o acompanhamento dermatológico antes mesmo da acne surgir.

"O ideal seria visitar o dermatologista antes do quadro de acne aparecer, ou seja, como uma prevenção da acne", começa a médica. "Ou [ir ao dermatologista] logo assim que começam a aparecer aqueles pontinhos pretos no nariz que estão ficando maiores (esse já é o início da acne), ou as primeiras espinhas avermelhadas (com inflamação)."

Leia também: O que fazer para eliminar a acne? Ana Castela mostrou antes e depois do tratamento

"[Isso] já é um alerta para procurar um dermatologista. A prevenção tem a maior chance de manter a pele saudável e sem cicatriz pós-acne", completa. No caso de Ana Castela, ela mostrou que, apesar de as espinhas não estarem mais presentes, ela ainda precisaria fazer um tratamento para diminuir as manchas que ficaram em sua pele.

Ana Castela mostra antes e depois do rosto (Reprodução/Instagram)

"Não sei se é emocional, não sei se é porque eu como mal, mas não é comida porque eu como bem, a vida inteira me deu. Mas, nesses tempos atrás que eu estava mal, me deu umas pipocadas na cara. Tenho muita foto do meu processo para ver se um dia ia melhorar e melhorou, gente. Por isso, eu estou feliz", afirmou a artista à época.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANA CASTELA NO INSTAGRAM: