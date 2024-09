Deborah Secco revela 'dieta secreta'; especialista alerta riscos

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avalia revelação de Debora Secco sobre dieta inusitada e explica riscos a longo prazo

Enquanto muitas famosas acabam se destacando por revelar dietas super restritivas, Deborah Secco (44) chocou ao revelar detalhes de sua alimentação, que conta com refrigerante e doces no café da manhã. Por conta disso, a CARAS Brasil conversou com a nutróloga Cibele Spinelli para analisar as escolhas da atriz, que é conhecida por ter um corpão escultural.

“Meu café da manhã é pão com Nutella e Coca Zero, que não é tão saudável, mas é a verdade. Aí o almoço, para mim, comida não é comida se não tiver arroz com feijão...”, contou a atriz, durante participação no podcast PodDelas, no Youtube.

Para Cibele, o café da manhã de Deborah merece atenção, por conta do seu alto risco em causar problemas à saúde. "Iniciar o dia com alimentos ricos em açúcar e gordura, como Nutella e Coca Zero, não é o ideal para ninguém", inicia.

"Esses alimentos são altamente inflamatórios, ricos em açúcar, gordura, além da coca Zero que não possui caloria, mas contém corantes e adoçantes não recomendados pra o consumo diário, e a longo prazo, podem impactar negativamente a saúde metabólica e microbiota intestinal", explica a especialista, que completa: "Além disso, essas escolhas podem provocar picos de glicose, resultando em uma sensação de fome mais precoce e, consequentemente, um maior consumo de calorias ao longo do dia".

Apesar disso, a médica avalia como positivo o restante da dieta da artista, que revelou ser amante da combinação de arroz e feijão. "Essa é uma excelente combinação nutricional, fornecendo proteínas, fibras e energia de qualidade. Para quem mantém um estilo de vida ativo, com exercícios físicos, especialmente treinos de força como musculação, o consumo de alimentos com maior densidade nutricional, como essa combinação, é benéfico", afirma.

Ela continua explicando que apesar da paixão nacional pelo prato feito, é importante diminuir nos acompanhamentos, como batata frita, farofa e carnes gordurosas, que podem aumentar o consumo de gorduras saturadas e impactar negativamente a saúde.

Durante a entrevista, Deborah chegou a comentar que esta alimentação a acompanha há muito tempo e que não afeta seu corpo de maneira significativa. Contudo, a médica nutróloga pondera que os impactos a longo prazo podem ser prejudiciais.

"Quando alguém consome alimentos ricos em gordura e açúcar regularmente, o corpo pode não apresentar alterações imediatas, mas a saúde metabólica e intestinal pode ser comprometida. Mesmo que Deborah esteja com a saúde em dia agora, vale a pena considerar ajustes para garantir um futuro saudável", sugere Cibele Spinelli.