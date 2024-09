A apresentadora Ana Hickmann postou nas redes sociais várias fotos ao lado de seu avô e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para o seu avô, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques com o avô e sua família e escreveu uma bela mensagem, ressaltando a importância dele para a sua vida. "Hoje é o dia do homem mais importante da minha vida, o meu avô!!!!", começou o texto.

Depois, Hickmann citou alguns ensinamentos de seu avô e se declarou. "Ele que me ensinou o que é caráter e honestidade, que família é a base de tudo e que a gente nunca pode esquecer as nossas origens. Meu herói, feliz aniversário!!!! Vida longa com muita saúde pra você. Eu te amo!!!!!", finalizou.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações. "Que gracinha, muita saúde e bençãos sem medidas pra o seu avô", disse uma seguidora. "Parabéns, felicidades e muitos anos de vida", desejou outra. "Que fofo! Parabéns!!!", falou uma terceira.

Vale lembrar que Ana Hickmann ficou noiva de Edu Guedes no último sábado, 14. Para o dia especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef apostou em um terno da marca Boss.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann posa com o filho e enteada no noivado com Edu Guedes

No último domingo, 15, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar novas fotos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes. Nos cliques, a apresentadora aparece com o filho, Alezinho, e a enteada, Maria, e falou sobre como o apoio deles em relação ao casamento.

"Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!!!", declarou a lora, que ficou noiva no sábado, 14. Veja as fotos!