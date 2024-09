Bárbara Evans abre o jogo ao responder perguntas sobre relacionamento

Bárbara Evans respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e abriu o jogo sobre seu casamento com Gustavo Theodoro

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Gustavo Theodoro, a modelo é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de oito meses.

Nesta quinta-feira, 19, a famosa resolveu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs no Instagram. Uma internauta quis saber qual a frequência ideal para um casal namorar.

"Na rotina, uma vez por semana. São as nossas quartas. Com filhos fica mais difícil, mesmo tendo babás. Mas em uma viagem só nós dois, todos os dias", respondeu ela.

Outra internauta pediu um conselho para resgatar a chama do casamento após o nascimento dos filhos. "Todo casal precisa de um tempo a sós. Procurem escolher um dia da semana, deixar o filho com avó/avô ou com alguém de confiança. Para vocês cozinharem juntos, conversarem, namorarem. Isso é muito importante para a durabilidade de um casamento", aconselhou Bárbara.

Susto

Recentemente, Bárbara Evans contou que passou por um baita susto com um dos filhos gêmeos. "Oi, amores. Tudo bem? Hoje acordamos um pouco preocupados com o Antônio. Corri com ele para a pediatra. Graças a Deus já estamos voltando para a casa", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a loira deu mais detalhes do ocorrido. "Levamos um susto hoje de manhã com nosso Antônio. Sei que a gente sempre tem que pensar positivo, mas eu fiquei muito apavorada. Já saí até com a escova de dente. Graças a Deus ele está melhor. Graças a Deus é uma gripezinha, mas ele não está com aquela dificuldade na respiração que é o que leva a ser internado", disse ela.

Para concluir, Bárbara afirmou que o bebê está bem, mas ainda necessita de cuidados. "Foi só um susto mesmo. Vamos aumentar as bombinhas. A médica falou que a gente tem que tratar como se ele tivesse asma por um tempo, que isso vai passar com o tempo. Mas agora ele é mais sensível, tem que ficar de olho no garoto", concluiu.