Dr. Guilherme Viana é especialista em contorno corporal e remodelamento costal

Com mais de 16 anos de dedicação à medicina e ampla experiência na cirurgia plástica, Guilherme Viana se destaca pela dedicação ao bem-estar de seus pacientes. Formado em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, seguiu para São Paulo, onde se especializou.

"Eu fui abraçado pela cirurgia de contorno corporal. Me dedico a atender pacientes em busca de autoestima. Seja após gestações ou processos de emagrecimento, foquei minha assistência em devolver a confiança para mulheres que se sentiam inseguras com o próprio corpo. A cirurgia vai além da estética: trata-se de restaurar o bem-estar emocional. A cirurgia plástica corrige flacidez, diástase e outras queixas, mas o mais importante é ver o impacto que isso tem na vida das pessoas”, explica.

Especialista em reconstrução de mama pelo Hospital Pérola Byington, ele reconhece os desafios únicos desse tipo de cirurgia. "Cada mama é única, e manter simetria e naturalidade é sempre um grande desafio. O resultado é uma cirurgia precisa e cuidadosa, que respeita as peculiaridades de cada paciente”, diz.

Uma das áreas mais inovadoras de sua prática é o remodelamento costal. “O remodelamento das costelas não envolve a retirada, mas sim uma modelagem através de um procedimento minimamente invasivo que pode reduzir em média de 8 a 15 centímetros da cintura. A técnica, desenvolvida por um cirurgião plástico e ortopedista russo, Dr. kudzaev , transforma o perfil corporal. Algumas mulheres têm costelas muito abertas e quadris estreitos, o que dificulta a definição de curvas femininas. Hoje conseguimos esculpir o corpo, sem cicatrizes visíveis e com resultados permanentes”, detalha.

Viana destaca ainda a importância do atendimento humanizado em todas as etapas do processo cirúrgico. "Eu brinco que mineiro adora conversar, então escuto com calma as queixas dos meus pacientes. Só depois disso começo a parte técnica, sempre trazendo uma abordagem realista. Esse acolhimento e atenção aos detalhes criam uma relação de confiança e são essenciais”, conta.

As redes sociais também têm um papel importante. "Ela facilita muito a educação dos pacientes. Eles chegam ao consultório já sabendo detalhes das cirurgias e com expectativas realistas. Essa comunicação aberta permite que eles compreendam melhor os procedimentos e se sintam mais seguros”, relata.

Ele se mantém atualizado com as últimas inovações. Se especializou em técnicas avançadas, como a Lipo HD TotalDefiner, sob a tutela de Alfredo Hoyos. "A tecnologia nos permite elevar o patamar dos resultados e reduzir o tempo de recuperação. No futuro pretendo expandir minha clínica em São Paulo, com foco em aumentar o espaço e trazer mais profissionais. O próximo passo é ampliar o acolhimento com uma equipe multidisciplinar ainda mais completa", finaliza.

Instagram: @drguilhermeviana

Site:https://drguilhermeviana.com.br