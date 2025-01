Virginia revela conexão de Maria Flor com Leandro: 'Pedindo'

Empresária, Virginia Fonseca já havia mostrado que a primogênita, Maria Alice, também falava sobre o tio avô, o cantor Leandro, que morreu em 1998

Virginia Fonseca (25) encantou os seguidores ao mostrar um momento de conexão de sua filha, Maria Flor(2), com o tio avô, Leandro(1961-1998), irmão e dupla de Leonardo(61). Através dos Stories, ela compartilhou o registro.

Na noite desta quarta-feira, 15, a filha do meio de Virginia e Zé Felipe(26) apareceu em um vídeo nos Stories da mãe pedindo para escutar uma canção do "tio Leandro". Na sequência, uma das babás a instruiu a pedir para a assistente virtual Alexa tocar músicas da dupla Leandro e Leonardo.

Maria Flor se divertiu ao som da música e, na legenda do vídeo, a criadora de conteúdo comentou a situação divertida envolvendo a filha. "Socorro, ela já tá uma moça! Pedindo música de Leandro e Leonardo para a Alexa", escreveu.

No ano passado, a empresária e influenciadora já havia mostrado que sua filha primogênita, Maria Alice (3), tinha uma conexão com o músico. "Estava arrumando a mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando, brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: 'Não é, tio Leandro?'. Que isso, menina? Sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo", contou.

Em outro momento, a pequena chegou a se fantasiar com um look country e afirmar que era o tio avô. Virginia questionou a pequena mais de uma vez se ela era a boiadeira e a pequena negou. "Não, tio Leandro", respondeu Maria Alice.

À época, a especialista Márcia Sensitiva (72) explicou, em entrevista à CARAS Brasil, que isso seria um sinal que a pequena tem um dom. "Não tenho a menor dúvida, é bem possível que uma criança veja um mundo que pra nós é invisível até os sete anos de idade, é o dom da vidência."

