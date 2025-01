BBB 25: Joselma alerta Guilherme em conversa sobre jogo: 'Cai a máscara'

Dupla no BBB 25, Joselma e Guilherme conversaram sobre a possibilidade de formar aliança com outros brothers nos primeiros dias de jogo

Os primeiros dias de BBB 25, da Globo, são cruciais para alguns brothers oficializarem uma aliança. No entanto, para a dupla Joselma e Guilherme, ainda é cedo para saber com qual colega de confinamento deve se aliar.

Durante a tarde desta quinta-feira, 16, sogra e genro se juntaram em um dos quartos da casa para conversar a respeito do assunto, incluindo a união de torcidas das outras duplas do reality show. Ao longo do bate-papo, Guilherme ressaltou que os dois ainda não devem se posicionar quanto a isso.

"Não tem como tomar partido de um lado. Vou dizer: 'Eu e minha sogra a gente gosta de vocês pra caramba, mas é muito cedo'", comentou o brother, explicando que não formará aliança por enquanto. Joselma, por sua vez, concordou com o genro e aproveitou para alertá-lo.

"A gente teve mais tempo de conhecer as meninas. São muito lindas, maravilhosas, jovens. Vai ter uma hora que eu vou ter que votar em você, você votar em mim, mas tá muito cedo para algumas coisas. [...] Temos que observar mais. A gente não pode ir com o impulso do coração. A gente tem isso muito besta, de ir com o coração", aconselhou a sister.

Em seguida, Guilherme contou que ainda não conseguiu 'ver maldade' nos adversários. "É, até agora não. Mas daqui a pouco todo mundo cai a máscara. Sabe que todo mundo aqui está por um propósito só", disse Joselma. Por fim, a dupla combinou de sempre conversar um com o outro antes de qualquer decisão.

BBB 25: Guilherme detalha vício da sogra, Joselma

Na última quarta-feira, 15, Guilherme conversou com os brothers do BBB 25 sobre o vício da sogra, Joselma, em cigarros. Na expectativa para o 'Show de Quarta', o pernambucano brincou que ela deve fumar todo o estoque de cigarros da casa já na primeira festa do reality show.

"Ela bebendo fuma 40 cigarros. Na festa, vai fumar o estoque inteiro... Ela é uma chaminé, a própria fogueira de São João", disse ele, com bom humor. Na sequência, Guilherme ressaltou que a sogra tem reduzido o consumo de cigarros dentro do programa da TV Globo, fumando pouco mais da metade do que costumava fora do reality.

