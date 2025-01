Médico explica doença que levou ator português ao coma induzido

Ator português foi mantido em coma induzido por alguns dias após sofrer uma infecção grave. Médico explica como o problema acontece

O ator português Ângelo Rodrigues, conhecido por atuar na série Olhar Indiscreto, da Netflix, ficou em coma induzido por cerca de 3 dias após ser internado às pressas no último final de semana. Ele foi diagnosticado com uma infecção grave em decorrência de uma pneumonia por aspiração. Com isso, o médico Luis Rocha, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, explicou a doença que atingiu o artista.

Em entrevista na CNN Portugal, o Dr. Rocha explicou que a pneumonia por aspiração acontece quando um conteúdo gástrico vai parar no pulmão do paciente. “É um conteúdo gástrico que sobe pelo esôfago, os mecanismos que temos na glote não funcionam, é aspirado e desce para os pulmões. Isso provoca uma reação química e, muitas vezes bacteriana, o que leva a uma pneumonia. Esse refluxo que vem do estômago e sobe pelo esôfago e desce pelos pulmões, pode ser um vômito”, afirmou ele.

A falta de reflexo na região da garganta é o que causa a aspiração do líquido gástrico para os pulmões e pode ser causada por vários fatores. “Acontece muitas vezes em doenças neurológicas, nas quais este reflexo não está presente, em doentes entubados ou alguma utilização de fármacos que mexem com o sistema nervoso central, como álcool, drogas e outros medicamentos, que podem levar a aspiração”, afirmou.

Então, o tratamento comum no caso de pneumonia por aspiração é o coma induzido para que possam fazer a remoção do líquido dos pulmões e também auxiliar o paciente na respiração. “É utilizado o mecanismo de respiração para suporte e tratamento dessa situação. O doente está sedado e é chamado de coma induzido”, disse ele.

Ao ser questionado na CNN Portugal sobre as possíveis sequelas do coma induzido, o médico disse: “Desde nenhuma até situações mais graves, como fibrose pulmonar”.

O quadro de saúde de Ângelo Rodrigues

O ator português Ângelo Rodrigues já saiu do coma induzido. Ele está internado desde o último domingo em um hospital de Lisboa, Portugal, e já deu entrada no local com quadro de infecção respiratória grave.

O artista já foi extubado e permanece na UTI do hospital.

Em sua carreira, o ator já atuou em Laços de Sangue, Olhar Indiscreto, Papel Principal e Morangos com Açúcar.