Discreto, Daniel Rocha revela onde conheceu Vitória Strada

Juntos há quase um ano, o ator Daniel Rocha contou como conheceu a namorada, a atriz Vitória Strada, confinada no BBB 25

O ator Daniel Rocha tem torcido bastante pela namorada, Vitória Strada, desde que ela foi anunciada no elenco do BBB 25. Bastante discreto em relação a sua vida pessoal, o artista abriu uma exceção e falou sobre o início do romance com a atual participante do reality show da TV Globo.

Juntos há quase um ano, Daniel e Vitória só assumiram publicamente a relação no final de 2024. Agora, em entrevista à coluna 'Play', do jornal 'O Globo', o ator revelou como os dois se aproximaram.

"Nos conhecemos filmando juntos um longa, 'Recife Assombrado 2' (no primeiro semestre de 2024), e foi acontecendo. Foi muito natural, como tem que ser. A gente foi se conhecendo, e aconteceu", declarou. De acordo com ele, a decisão de manter a relação longe dos holofotes foi tomada em conjunto.

Apesar da discrição, Daniel Rocha explicou que está lidando bem com a exposição atual, uma vez que acabou sendo inevitável com a entrada da amada no BBB 25. "Foi uma escolha nossa viver a nossa história como um casal normal, fora das câmeras", contou.

"Por mais que eu seja um ator discreto, em alguns momentos existe uma exposição extrema a que eu estou acostumado. Eu sou um ator que tive a sorte de fazer duas novelas históricas, ‘Avenida Brasil’ e ‘Império’. Então, estou levando da melhor forma possível", concluiu o ator.

