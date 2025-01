L7nnon faz sua estreia como ator em novela das 7 da Globo

O cantor e compositor L7nnon mostrará o seu lado ator na novela Dona de Mim, próxima trama das 7 da Globo: ‘Mais um passo’

O cantor e compositor L7nnon está com novidade na vida profissional! Depois de conquistar o público com sua música, ele vai mostrar o seu lado ator. O artista foi escalado para dar vida a um personagem na novela Dona de Mim, que é a próxima trama das 7 da Globo.

A história marcará a estreia dele na teledramaturgia. “Eu lembrou coo foi a primeira vez que eu pisei lá na TV Globo, a felicidade que eu senti de estar ali e depois ser convidado inúmeras vezes para voltar. Mas, dessa vez, é diferente. É mais um passou muito importante na minha carreira. Vamos com tudo, trabalhar e estudar para isso dar certo”, disse ele.

A novela Dona de Mim é escrita por Rosana Svartman e tem direção artística de Allan Fitterman. O elenco conta com nomes como: Tony Ramos, Claudia Abreu, Marcello Novaes e Marcos Pasquim.

L7nnon já recusou cachê milionário. Saiba o motivo

O cantor L7nnon, dono do hit 'Ai Preto', surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação envolvendo sua carreira profissional. Em entrevista ao humorista Diogo Defante, o artista revelou que já recusou um cachê de R$ 15 milhões ao ser convidado para realizar uma publicidade.

De acordo com o rapper, o motivo de não aceitar o convite se deu por não querer atrelar sua imagem à marca que seria divulgada, uma vez que não compactua com a empresa. "Neguei. Fiquei triste também [por ter recusado], mas na minha visão era o melhor a se fazer. Essa foi a [publicidade] mais cara que eu neguei", afirmou.

Além disso, ele relembrou outra campanha negada no início de sua carreira para uma marca de acessórios. "Eu cheguei no lugar, eram R$ 18 mil. E fariam muita diferença para mim. Então cheguei aqui [em São Paulo] e eles não tinham me mostrado como era antes. Falei: 'Pô, mano, eu nunca usaria isso. Avisa que eu não vou conseguir fazer. Não tem como, eu acho que a publicidade me contrata para eu mostrar meu lifestyle e o produto deles se encaixar no meu dia a dia. Só que eu não achei legal e neguei", contou o artista.

