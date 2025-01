Duda Reis se declara para filha Aurora: 'Explodir de amor'

Duda Reis está radiante com a pequena Aurora e fez questão de se declarar para a pequena em um vídeo compartilhado nas redes sociais

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer está radiante com a pequena Aurora, que nasceu recentemente e é fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta quinta-feira, 16, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com a filha nos braços e afirmou que não sabe como viveu tanto tempo sem a herdeira.

"Gente, eu quero fazer um desabafo. Eu estou amando ser mãe. Eu olho todo dia para essa coisinha e eu não acredito que eu fiz uma coisinha tão linda, tão abençoada, tão maravilhosa. Só falta eu explodir de amor, não cabe em mim. Não é suficiente ela ficar no meu colo o dia inteiro, eu queria engolir ela. E o mais doido é que eu não consigo lembrar como era minha vida antes dessa coisinha. Como que eu vivi sem você, moça? Eu não consigo entender como fiquei tanto tempo sem você", disse ela, olhando para Aurora.

Em seguida, Duda fez questão de compartilhar uma foto mostrando o rostinho da filha bem de perto. "Não aguento o tamanho da bochecha, a sobrancelha branquinha", babou a mamãe coruja.

Vai ter festa?

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer está radiante com a filha Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes. A pequena veio ao mundo no início de janeiro.

Na quarta-feira, 15, a famosa afirmou que tem sido muito questionada se pretende fazer uma festa para celebrar o primeiro mês da pequena e confirmou que sim.

"Vocês ficaram me perguntando ontem se a gente vai fazer mesversário. Olhem bem para minha cara. Gente, eu sou a louca da comemoração. Eu não gosto de comemorar muito o meu aniversário, mas das pessoas ao meu redor eu amo. É óbvio [que vou fazer]. Hoje a gente estava organizando os temas e tivemos uma ideia muito legal, depois eu vou contar para vocês. Óbvio que a gente vai fazer, não vou perder a oportunidade", disse ela.

Na legenda do vídeo, Duda ainda ressaltou que ama comemorações. "Claro que vamos fazer. Eu amo comemorar".

Leia também: Duda Reis posta novas fotos com o marido e a filha