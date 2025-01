Médico explica dor provocada por pinos na coluna de Diego Hypólito: ''Deve ser feito'

Diego Hypólito revelou que não dorme com Daniele no BBB 25 por conta de dor nas costas provocada por pinos

No BBB 25, Diego Hypolito (38) explicou que um dos motivos de não querer dividir cama com Daniele Hypolito (40) é o medo de prejudicar suas costas. O ex-ginasta conta que passou por cirurgia na coluna por conta dos saltos. Segundo ele, o fato de a irmã se movimentar muito durante a noite pode provocar dor nas costas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Bruno Burjaili, neurocirurgião do corpo clínico do hospital Sírio-Libanês e especialista em dor pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor explica que é comum sentir incômodo na região em que foi operada, mas que é preciso ficar atento a algumas questões.

"É muito comum sentir dor nas costas, uma das principais queixas da humanidade. Dores que motivaram cirurgias muitas vezes não receberam os tratamentos adequados no momento certo. E essas dores podem continuar existindo depois do procedimento, além de algumas vezes serem por causa do próprio procedimento, mal indicado ou mal realizado", afirma.

No caso do ex-ginasta, ele conta que foi necessário colocar pinos na região durante o procedimento cirúrgico. O especialista ressalta que o procedimento é indicado porque há uma instabilidade na vértebra, com o objetivo de mantê-las fixas.

"O que muitas pessoas chamam de 'pinos nas costas', são, na verdade, materiais metálicos variados que podem ser necessários em cirurgias de coluna para uma atenção da estabilidade da região. O sistema mais comumente utilizado são parafusos que são colocados um de cada lado de uma determinada vértebra e também de uma vértebra vizinha, acompanhados também de hastes, que vão manter essas duas vértebras ou mais fixas, evitando o movimento entre elas", diz.

"Bom, isso pode ser necessário em casos de fratura e também em casos de agressão. Casos de doenças que causam compressão ou deformidades na coluna. Como na coluna existe tecido neural, muitas vezes chamado de nervos no senso comum, existem sintomas que podem surgir pelo sofrimento desse tecido. Sintomas distantes da coluna, como nas pernas podem ser causados por isso", complementa.

"Dores após cirurgia de colocação de material chamado de 'pinos" na linguagem comum, podem nem ter relação com o mesmo. Pode se tratar de uma coincidência ou mesmo de uma dor que existia antes da cirurgia não foi adequadamente tratada. Mas, sim, algumas dores causadas pelo próprio mal porcionamento ou uma evolução do organismo individual diante da cirurgia. Nesse caso, um especialista em dor, inclusive o neurocirurgião ou cirurgião de coluna, podem ser fundamentais para a definição precisa do que deve ser feito", conclui.

