Hulk oficializa união com Camila Ângelo: 'Só Deus sabe o que a gente enfrentou para estar aqui'

Após cinco anos de relação, Hulk sobe ao altar com Camila Ângelo, em cerimônia intimista. Dias depois, celebração à beiramar reúne 500 convidados

A célebre frase “o amor vence tudo”, do poeta romano Virgílio (70-19 a.C), resume com precisão o sentimento que tomou conta do jogador Hulk (38) nos últimos dias. Ídolo do Atlético Mineiro, ele subiu ao altar com a médica Camila Ângelo (35) após cinco anos de relacionamento e a celebração foi à altura

da paixão que os une. Primeiro, o casal oficializou a união em cerimônia religiosa na Catedral

Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba, terra natal do craque. “Diante de Deus e das promessas do nosso amor, unimo-nos em um só coração, começando nossa eternidade juntos, vida! Amo você”, declarou-se ele. “Quando você encontra o amor da sua vida, você não tem dúvida”, emendou ela.

Visivelmente emocionado e a bordo de terno na cor vinho da grife Prada, o atleta entrou na igreja de braços dados com a mãe, dona Socorro. Já a noiva elegeu look de renda assinado pelo estilista Samuel Cirnansck. E para deixar a atmosfera de amor ainda mais especial, a igreja foi decorada com 40 mil flores, entre orquídeas, lírios e rosas brancas. Em um dos momentos mais emocionantes da celebração, as filhas do casal, Zaya (2) e Aisha (6 meses), além de Alice (9), herdeira de Hulk com a ex, entregaram as alianças ao casal. O clima intimista da troca de alianças seguiu durante o jantar orquestrado para recepcionar os familiares e amigos, que derramaram chuva de bênçãos nos recém-casados. “Te amar, sem sombra de dúvida, foi a decisão mais certeira que meu coração tomou”, frisou o atacante.

E provando que o amor deve sempre ser celebrado, quatro dias após subirem ao altar, Hulk e Camila foram os protagonistas de uma festa de tirar o fôlego, agora em um resort de luxo à beira-mar,

em João Pessoa, capital da Paraíba, para cerca de 500 convidados. E, claro, com direito a mais uma troca de votos e juras de amor eterno. “O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado, por viver comigo o melhor dia de nossa vida, amor”, disparou o atleta. Para o dia, Camila usou look ao melhor estilo sereia, by Cirnansck. “Estou ansiosa para seguirmos na nossa vida lado a lado”, disse a noiva.

Assim como na celebração religiosa, os detalhes foram minuciosamente pensados. No quesito decoração, foram usados 150 mil botões de rosas e 5000 mudas de orquídeas. Já o menu contou até

com ostras, sem falar na concorrida estação de vinhos e nos 4500 doces. As louças utilizadas foram

desenhadas com exclusividade por uma artista indiana de Mumbai com o monograma do casal, enquanto os papéis-toalha dos toilletes eram de seda javanesa. O luxo, claro, teve seu preço e o orçamento das duas celebrações girou na casa dos milhões, tudo orquestrado com esmero pelo cerimonialista Jaeder Barreto (35).

E como falar de festa sem falar de música? Nesse ponto, o casal caprichou e foi bem eclético. No palco, o pagode do Sorriso Maroto, o forró de Wesley Safadão (36) e o axé de Xanddy (45) embalaram convidados e anfitriões. Camila, aliás, trocou de vestido para ‘cair na pista’, e apostou em um míni prateado. “Deus abençoe a união de vocês”, desejou Xanddy. Diante de tanto agito, caso alguém se sentisse cansado, o casal disponibilizou até um spa para os pés. Revelando que suas habilidades vão além dos gramados, Hulk surpreendeu ao dançar com a eleita uma coreografia ao som da música Stand by Me. “Só Deus sabe o que a gente enfrentou para estar aqui. Muitos não fazem ideia do tamanho do nosso amor”, resumiu Hulk. “Nós dois sabíamos que éramos feitos um para o outro. E essa verdade é mais forte que qualquer obstáculo que tentaram nos impor”, completou Camila, feliz e realizada.

