Ticiane Pinheiro combina look com a filha Manuella: 'Mini me'

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro publicou uma foto em que aparece combinando o look com a filha Manuella, de cinco anos

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 16, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da filha Manuella, de cinco anos, fruto do seu casamento com Cesar Tralli.

Na imagem, Tici surgiu com um vestido longo na cor azul e com algumas estampas, enquanto Manu arrasou com uma blusa da mesma cor e com as estampas iguais a da mãe.

"Mini me. Fala a verdade, ela não é parecida com a mamãe?", escreveu Ticiane na legenda, mas os internautas discordaram. "Sabemos que isso que a mamãe queria ouvir, mas não é. É a cara do papai", escreveu uma seguidora. "Tici, desculpa. Mas a Manuzinha está a cara do papai", disse outra.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Homenagem

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na segunda-feira, 13, para compartilhar uma homenagem bastante especial à enteada, Rafaella Justus. Em seus stories no Instagram, o âncora do Jornal Hoje publicou uma foto ao lado da adolescente e ressaltou a importância da jovem em sua vida.

O clique escolhido por César Tralli foi registrado recentemente, durante uma viagem da família à Bahia. "Te amo muito Bis! Agradeço demais por você existir em minha vida. Primogênita mais linda do mundo todo", escreveu o comunicador na legenda da postagem.

Herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella também é considerada como filha por Tralli. O jornalista, casado com a apresentadora da Record TV, conheceu a jovem quando ela tinha apenas cinco anos e, desde o início, sempre se deram muito bem.

César Tralli e Ticiane ainda são pais de Manuella Tralli, de cinco anos. A caçula da família também os acompanhou nas férias à Bahia e esbanjou fofura nos registros compartilhados pelos pais nas redes sociais.

