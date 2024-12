Amiga atualiza estado de saúde de Preta Gil após cirurgia para retirada de tumores

A cantora Preta Gil segue se recuperando após passar por uma cirurgia delicada para retirada de tumores no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Amiga da cantora Preta Gil, Malu Barbosa atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da artista após passar por uma cirurgia delicada para retirada de tumores no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na manhã deste sábado, 21, ela contou que a estrela está se recuperando bem.

"Por aqui tudo bem! Tudo como programado! Obrigada pelas mensagens e pela energia positiva. Preta é muito forte!", disse ela em uma publicação nos stories do Instagram.

Preta Gil passou por cirurgia que durou cerca de 20 horas. O procedimento começou às 6h da manhã de quinta-feira, 19, e terminou às 3 horas da madrugada desta sexta-feira, 20. Por conta da duração, a assessoria de imprensa dela informou que os médicos decidiram mantê-la sedada por mais algumas horas.

O diagnóstico de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2023. Ela entrou em remissão no final do mesmo ano, mas em agosto passado descobriu novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica contra o câncer. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

"A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil". Leia o desabafo completo.

