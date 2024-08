Adriana Sant'Anna atualiza estado de saúde de Rodrigão após cirurgia

Adriana Sant'Anna compartilhou nas redes sociais um vídeo do médico atualizando sobre o estado de saúde de Rodrigão, que segue internado

O ex-BBB Rodrigão segue internado em um hospital dos Estados Unidos após sofrer um sangramento abdominal. Nesta sexta-feira, 30, o famoso passou por uma cirurgia.

Em sua conta no Instagram, Adriana Sant'Anna compartilhou um vídeo com um médico gastrocirurgião, que atualizou sobre o estado de saúde de Rodrigão. "O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem e foi indentificado um tumor nessa glândula. Esse tumor sangrou, então foi preciso realizar um procedimento chamado embolização. Esse procedimento foi extremamente bem sucedido, o Rodrigo precisou continuar internado para realizar o procedimento definitivo, que é a cirurgia. Essa cirurgia já foi realizada, o tumor foi completamente retirado e para a surpresa dos médicos, o Rodrigo, que tinha uma previsão de ficar internado no CTI durante 48 horas, em menos de 12 horas já está de alta do CTI e andando pelos corredores. A recuperação está sendo a melhor possível, acredito que em breve ele estará em casa", explicou o profissional.

Na legenda da publicação, Adriana ressaltou a sua conexão com Deus. "Como Jesus tem sido maravilhoso do começo ao fim. Ele permitiu a dor e a hemorragia repentina para nos avisar.

Como nosso Deus é bom! Como eu amo Jesus. Quero agradecer por todas orações e pedir que continuem orando, pois estamos vivendo um dia de cada vez. Jesus tem guardado Rodrigo em todo o tempo e pudemos experimentar de seu cuidado, amor e graça. Ele está acordado, feliz, andando pelos corredores e grato a Deus por sua vida. Já sorrimos juntos, sonhamos juntos e vimos as crianças tretarem pelo facetime. Nossos filhos, familiares, amigos, médicos e todos vocês tem tornado Rodrigo ainda mais forte. Obrigada! Continuem orando! Sairemos mais fortes com Cristo e em Cristo", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Recuperação

Na última sexta-feira, 23, o ex-BBB Rodrigão foi internado às pressas nos Estados Unidos devido a um sangramento no fígado e rim. Segundo os médicos, ele passou por um procedimento de embolização para controlar o sangramento e, após a intervenção, permaneceu em observação para um tratamento mais detalhado.

Apesar do atendimento, os especialistas ainda não identificaram a causa exata do tumor. Em conversa ao G1 na última quinta-feira, 29, o médico Antônio Viana explicou que esse tipo de lesão é raro e geralmente está relacionado a mutações genéticas, não ao estilo de vida do paciente.

"Os exames de sangue pré-operatórios de Rodrigo estão excelentes, o que é crucial para sua recuperação cirúrgica", tranquilizou o médico, que caracterizou o caso do ex-BBB como um milagre. "Deus tem operado com muita graça, e conseguimos ver a mão dEle em cada detalhe. Não tenho a menor dúvida que em breve ele estará plenamente recuperado", concluiu Antônio ao veículo.