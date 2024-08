Adriana Sant'Anna, ex-participante do BBB 11, causou preocupação ao revelar que seu marido, Rodrigão, está internado nos Estados Unidos

Adriana Sant'Anna, ex-participante do BBB 11, causou preocupação ao revelar em suas redes sociais nesta sexta-feira, 23, que seu marido, Rodrigão, está internado nos Estados Unidos, onde moram há alguns anos. Pouco tempo depois, ela fez outra publicação no Instagram para explicar o que aconteceu.

Ela contou que o marido foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. Com isso, ele está em observação para realizar alguns exames e os médicos avaliam se ele vai precisar de cirurgia.

Ela recebeu a notícia enquanto estava embarcando de volta para os Estados Unidos e relembrou como foi. "Estava no aeroporto embarcando de volta pra casa, quando Rodrigo ligou dizendo que não estava aguentando de dor. Ligo pra Thais e ela imediatamente pede a Bruno pra levá-lo ao hospital. Ligo pra Dra. Karla e peço para ficar em contato com Bruno. Essa foi a última informação que tive antes do avião decolar", iniciou ela.

"Bruno diz: 'estou chegando no hospital com Rodrigo'. Pronto. Decolei e fiquei sem notícias por 6 horas e 30 min. Sem saber absolutamente nada! Quando chego na conexão, ainda dentro do avião, recebo a notícia que Rodrigo estava com um sangramento na região do fígado e rim. E iriam transferi-lo de hospital para operar. Naquele momento meu mundo caiu", continuou.

Desorientada com a notícia, ela só percebeu que estava sem a bolsa com seus documentos no portão de embarque e que tinha esquecido em outro avião. "Naquele momento, sentei no chão e comecei a chorar: 'Jesus me ajuda! Jesus me ajuda! Por favor! Eu não posso perder esse voo. Eu preciso achar minha bolsa'", recordou.

Felizmente, ela conseguiu recuperar seus documentos a tempo. "Até que ouço chamarem meu nome, em um espanhol, que não era traduzível naquele momento para mim. Corri como se não houvesse amanhã e consegui chegar. Lá estava a aeromoça com minha bolsa e todos os documentos dentro", disse.

Ainda no voo, Adriana contou que continuou sem notícias da cirurgia, mas já estava mais tranquila. E detalhou sobre a saúde dele: "Ainda não sabemos a causa, não sabemos nada. Cada hora fazem exames novos. Amanhã, Antonio (amigo e médico especializado nessa área) chega aqui pra nos dar todo suporte, Larissa vem junto e vai tudo bem!!"

