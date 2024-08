Saiba como está a saúde de Rodrigão após cirurgia delicada

Após cirurgia delicada devido a um sangramento no rim e fígado, ex-BBB Rodrigão tem quadro de saúde atualizado por médico; saiba mais

Na última sexta-feira, 23, o ex-BBB Rodrigão foi internado às pressas nos Estados Unidos devido a um sangramento no fígado e rim. Segundo os médicos, ele passou por um procedimento de embolização para controlar o sangramento e, após a intervenção, permaneceu em observação para um tratamento mais detalhado.

Apesar do atendimento, os especialistas ainda não identificaram a causa exata do tumor. Em conversa ao G1 na última quinta-feira, 29, o médico Antônio Viana explicou que esse tipo de lesão é raro e geralmente está relacionado a mutações genéticas, não ao estilo de vida do paciente.

"Os exames de sangue pré-operatórios de Rodrigo estão excelentes, o que é crucial para sua recuperação cirúrgica", tranquilizou o médico, que caracterizou o caso do ex-BBB como um milagre. "Deus tem operado com muita graça, e conseguimos ver a mão dEle em cada detalhe. Não tenho a menor dúvida que em breve ele estará plenamente recuperado", concluiu Antônio ao veículo.

Entenda como foi a cirurgia de Rodrigão

Ex-participante do BBB 11, Rodrigão foi submetido a uma cirurgia de alta tecnologia nos Estados Unidos. Atualmente internado em Orlando devido a uma lesão na glândula suprarrenal, ele passou por um procedimento inovador com o auxílio do robô Da Vinci, uma ferramenta avançada na medicina.

O Da Vinci é um robô cirúrgico avançado que possui quatro braços operados por um cirurgião qualificado. Desenvolvido para executar procedimentos delicados com alta precisão, é ideal para operações que necessitam de um cuidado detalhado. Entre suas principais vantagens está a câmera interna, que amplia a visão dos médicos em até dez vezes, facilitando o acesso a áreas complexas do corpo.

Vale relembrar que Rodrigão foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. Os exames mostraram que este sangramento foi originado na glândula suprarrenal, necessitando de intervenção cirúrgica precisa. A escolha de utilizar o Da Vinci baseia-se na necessidade de uma técnica menos invasiva e que proporciona um pós-operatório mais confortável, o que assegura uma recuperação mais ágil e eficiente.