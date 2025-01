Acompanhada da mãe e do noivo no hospital, Lexa tem quadro de saúde atualizado

Pessoas próximas à Lexa trouxeram novas informações sobre a saúde da cantora, internada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce; saiba mais

Grávida da primeira filha, a cantora Lexa segue internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na Zona Sul de São Paulo, após ser diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce. Nesta quarta-feira, 29, o quadro de saúde da artista foi atualizado por pessoas próximas.

"Ela segue estável", explicou uma fonte à Quem, ressaltando que Lexa conta com a companhia do noivo, Ricardo Vianna, e da mãe, a empresária Darlin Ferrattry, no hospital. "Eles estão revezando, porque só pode uma pessoa no quarto", destacou.

Na segunda-feira, 27, a própria cantora se pronunciou sobre o seu estado de saúde por meio de uma publicação em seu Instagram Stories. A famosa revelou que sua situação é considerada bastante complicada.

"Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória. Sigo internada na semi intensiva", começou ela.

Em seguida, a artista fez questão de agradecer a sua equipe médica. "Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente. Obrigada Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Equipe de Lexa esclarece mudanças em contratos profissionais após internação

Na última quarta-feira, 22, a equipe de Lexa se pronunciou nas redes sociais sobre a decisão relacionada aos contratos de trabalho da artista, que precisou cancelar sua presença no Carnaval 2025 por motivos de saúde. Grávida de seis meses da primeira filha, a cantora está internada devido a um quadro de pré-eclâmpsia, uma complicação de saúde caracterizada por hipertensão arterial.

"A artista Lexa e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas", iniciou o comunicado.

Na sequência, Lexa e sua equipe agradeceram ao apoio e compreensão dos fãs neste momento. "Lexa e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. Com o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros.", declarou.

