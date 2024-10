Virginia Fonseca se prepara para passar por mudança no visual: ‘É surpresa’

No salão de beleza, Virginia Fonseca anuncia transformação em seu visual e promete surpreender seguidores com o resultado

Nesta segunda-feira, 28, Virginia Fonseca decidiu iniciar a semana com uma grande mudança! Em suas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora contou que vai ‘aprontar’ ao marcar presença em um salão de beleza em São Paulo. Além de brincar com a demora para revelar o novo visual, ela prometeu surpreender com o resultado.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia apareceu no salão que frequenta na capital paulista. Depois de viajar com a família, ela tirou um dia para passar pela transformação e contou que apesar de estar indecisa sobre a mudança, com certeza iria renovar o visual: "E olha onde já estou, galera. Quem conhece esse cenário? Hoje vem aí”, disse.

“Vou mudar meu cabelo hoje. 'Aí Virginia, o que você vai fazer?'. Não sei também. Para todo mundo é surpresa”, Virginia brincou e contou que iria demorar para mostrar o resultado, já que o processo é longo: “Amo que todo mundo já sabe como que funciona", ela lembrou que passou mais de 14h no salão em sua última transformação.

Vale lembrar também que atualmente, Virginia mantém os fios loiros e longos, mas já mudou de visual diversas vezes. No começo do ano, ela decidiu escurecer um pouco o cabelo para evitar fazer muitas manutenções durante sua terceira gestação: “Olha o cabelo novo da gata. Quase morena. Antes eu estava loira global”, disse.

“Então o cabelo foi crescendo e a raiz foi ficando bem marcada e isso estava me irritando bastante. Eu tava ficando com a franja mais presa para tentar disfarçar. E agora que tô gravidinha, não vou ter ânimo para ficar retocando o cabelo. A gente optou por esse cabelo com a vibe mais natural, mais prático, que amei muito, muito mesmo", ela detalhou.

No ano passado, a influenciadora surpreendeu ao apostar em um visual bem claro. Poucos meses depois, ela pintou as madeixas de rosa. Antes disso, ela já tinha ficado ruiva e também morena. Agora, com a chegada do terceiro herdeiro, a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês, está pronta para mudar novamente.

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para desabafar nesta segunda-feira, 28, ao ter que se separar de seus filhos com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após fazerem a primeira viagem de avião do caçula, a famosa contou que ela ficaria em São Paulo e eles seguiriam viagem com a avó.

