Quem é a esposa de Lúcia Veríssimo? Atriz é casada há 12 anos

Discreta, a atriz Lúcia Veríssimo vive um casamento de 12 anos à distância com Tay Saad; conheça a eleita da artista

Nos últimos dias, a atriz Lúcia Veríssimo surpreendeu o público ao falar sobre saudade. Em recente ao podcast 'Tantos Tempos', a artista usou seu casamento como exemplo para explicar seu ponto de vista sobre o sentimento de falta.

Isso porque Lúcia, casada há 12 anos com Tay Saad, vive uma relação à distância, uma vez que o casal mora em cidades diferentes e, às vezes, até em países distintos. A famosa explicou como lida com a ausência da companheira e contou que não sente 'saudade o tempo inteiro' da amada.

"Não sinto saudade o tempo inteiro. Por exemplo, eu agora tenho um casamento, há 12 anos, que a gente vive em cidades diferentes, mas vivíamos em países diferentes, às vezes em continentes diferentes. Claro, se fala todo dia, se vê a cada dois, três meses, no caso de países. Agora, eu não via há três meses, e eu não penso: ‘Ah, eu estou com saudade'", declarou ela.

Mas afinal, quem é Tay Saad? A esposa de Lúcia Veríssimo tem 40 anos e reside atualmente em São Paulo. Formada pela Faculdade Belas Artes, ela é produtora de TV e já trabalhou em canais fechados como Gloob e Multishow.

Em canais abertos, Tay participou de produções como a novela 'Escrava Mãe', da Record TV, a série 'Patrulha Salvadora', exibida no SBT, e o concurso 'Miss Brasil 2014', da Band. Assim como Lúcia, ela é discreta e costuma fazer raras aparições em público.

A esposa da atriz possui uma conta privada nas redes sociais e conta com pouco mais de mil seguidores. A foto mais recente do casal foi compartilhada por Lúcia Veríssimo em maio de 2024.

Você sabia? Lúcia Veríssimo já foi casada com Gal Costa

Lúcia Veríssimo e Gal Costa (1945-2022) foram casadas na década de 1980. Em entrevista à revista 'Piauí', a atriz abriu o coração ao recordar a união com a artista. As duas moraram juntas na cobertura da cantora na Praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro.

"Era um momento mágico para nós duas. Vivíamos o ápice das nossas carreiras. Eu emendava uma novela atrás da outra, me apresentava no teatro e em shows countries pelo país. [...] Tínhamos um casamento declarado, com aliança no dedo. A rua era a extensão da nossa casa. Era tão natural que acabava não chocando, nem rendia fofocas na imprensa", declarou Lúcia.

