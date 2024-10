Virginia desabafa sobre lado negativo de ser famosa: 'Isso é fato'

Em entrevista à CARAS Brasil, Virginia reflete sobre o outro lado da fama e fala sobre sua principal realização

Virginia Fonseca (25) é uma das personalidades brasileiras mais populares nas redes sociais. Seguida por quase 51 milhões de pessoas só no Instagram, ela não se limita a mostrar sua rotina quase que em tempo real com a transparência que o público gosta. Maternidade, vida de empresária, publis, aquisições de luxo e tudo o que uma estrela tem direito.

Apesar de ocupar uma posição desejada por muitas pessoas que sonham em fazer sucesso e atrair os holofotes, a apresentadora do Sabadou, do SBT, reconhece que tudo na vida tem seu lado negativo. Em entrevista à CARAS Brasil, é direta: "Tudo tem seu ônus e bônus, isso é um fato!."

"Sim, claro que tem. E no meio desses dois pontos precisamos achar o equilíbrio e, o tempo, os erros, os acertos me ajudaram muito a encontrar esse equilíbrio. Temos que saber o que priorizar e no final de tudo é a família, o amor, o carinho, a verdade e principalmente Deus que devem prevalecer. O restante do tempo cuida e amadurece", explica.

Mãe de Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo (0), a esposa de Zé Felipe (26) afirma que mesmo sendo uma pessoa pública admiradora por milhões de fãs espalhados por todo o Brasil, ela tem como sua maior realização a família que construiu nos últimos anos.

O sucesso inquestionável conquistado por sua presença cativante e querida por todos a levou direto para a TV. Na emissora de Silvio Santos (1930-2024), ela comanda um programa semanal aos sábados e tem total liberdade para deixar tudo com a sua identidade. Para o próximo ano, ela deseja continuar brilhando nos lares dos brasileiros e fazendo o que gosta: se comunicar com as pessoas.

"Hoje com os meus três filhos, um marido maravilhoso, uma família cheia de saúde, abençoada e linda me vejo muito pronta, Deus soube me fortalecer e me guiar no tempo certo, sou muito grata mesmo! E bora trabalhar mais que 2024 é NOSSO!", conclui.

