Médica faz alerta sobre sonho de Daniele Hypolito ser mãe aos 40: 'Existem riscos'

A ex-ginasta Daniele Hypolito quer ser mãe aos 40 e médica alerta sobre riscos da gravidez tardia; entenda os cuidados necessários

A ex-ginasta e ex-BBB Daniele Hypolito, aos 40 anos, revelou recentemente o desejo de ser mãe. Mas será que a gravidez ainda é possível nessa fase da vida? A resposta é sim, mas com algumas considerações importantes.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a ginecologista Dra. Ana Paula Mondragón explicou por que esse desejo precisa ser acompanhado de atenção médica. Segundo ela, o tempo é um fator determinante para a fertilidade feminina.

Daniele Hypolito quer ser mãe: como a idade influencia?

De acordo com a especialista, a idade impacta diretamente a fertilidade da mulher: "A mulher já nasce com todos seus óvulos e esta quantidade vai caindo com o passar dos anos, diminuindo drasticamente após os 35 anos o que diminui a sua fertilidade e altera seu padrão hormonal gerando irregularidades no ciclo e inclusive alterações na ovulação", explica a médica.

Além disso, a qualidade dos óvulos também cai, o que aumenta as chances de aborto espontâneo e de síndromes genéticas ou malformações no bebê.

Gravidez aos 40 anos tem mais riscos?

Segundo a ginecologista, embora muitas mulheres consigam engravidar após os 40, a gestação já é considerada de alto risco. "Uma gestação acima dos 40 anos pode ocorrer sem nenhuma intercorrência, porém existem riscos maiores de complicações tanto para a mãe como para o bebê', diz e detalha:

"Para a mãe: aumento do risco de desenvolver hipertensão gestacional (pré-eclâmpsia e eclâmpsia), risco aumentado para parto prematuro, diabetes gestacional e como consequência a macrossomia fetal e aumento do liquido, podendo assim dificultar o parto normal e consequentemente aumentar as chances de um parto instrumentalizado ou cesárea. Para o bebê: risco maior de malformações fetal e síndromes tanto gênicas como cromossômicas...", detalha.

A médica ainda alerta que, com o envelhecimento, doenças crônicas como hipertensão, diabetes e hipotireoidismo tornam-se mais frequentes, o que também pode impactar tanto a fertilidade quanto a gestação em si.

Como avaliar a fertilidade aos 40 anos?

Para mulheres como Daniele Hypolito, que desejam ser mãe após os 40, o ideal é fazer um acompanhamento médico personalizado.

"Para avaliar a fertilidade podemos solicitar alguns exames, mas vale lembrar que mesmo estes resultando alterados a chance de engravidar existe e deve ser analisada caso a caso...", explica.

Entre os exames citados estão:

Dosagem hormonal de FSH e estradiol (entre o 3º e 5º dia do ciclo);

Hormônio antimulleriano (avalia a reserva ovariana);

Ultrassonografia transvaginal com contagem de folículos.

Existem tratamentos que aumentam as chances de gravidez?

A Dra. Ana Paula destaca que existem várias abordagens possíveis: "As técnicas a serem usadas podem variar de acordo com cada caso e serão as mesmas utilizadas em mulheres mais jovens que possuem dificuldade em engravidar de forma espontânea: suplementação, acupuntura, indução da ovulação, inseminação intra uterina, fertilização in vitro, ovodoação entre outros. A escolha do tratamento depende da avaliação da qualidade, quantidade dos óvulos e saúde da mulher."

Mas a médica reforça: acompanhamento médico é essencial para uma gravidez mais segura e tranquila.

Estilo de vida pode ajudar?

A ginecologista finaliza com um recado direto para quem, assim como a ginasta, tem o desejo de engravidar após os 40 anos:

"O conselho mais importante antes de qualquer coisa seria a mudança do estilo de vida, mantendo uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, manutenção do peso, boa qualidade de sono e gerenciamento do estresse. Associado, é claro, a acompanhamento regular com profissional capacitado e rotina e controle de exames."

