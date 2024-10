Yasmin Brunet desabafa após ser alvo de críticas por nova aparência: ‘Absurdo’

Yasmin Brunet não deixa barato e dá resposta certeira às críticas após surgir com o corpo e o rosto visivelmente mais magros

Na noite da última quarta-feira, 30, Yasmin Brunet desabafou sobre as críticas que recebeu sobre sua nova aparência. Desde que saiu do Big Brother Brasil 24, a modelo perdeu peso e se tornou alvo de comentários por estar com o rosto e o corpo visivelmente mais magros. No entanto, ela não se deixou abater e respondeu aos ataques de forma certeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Yasmin revelou que decidiu se pronunciar após publicar algumas selfies e ser alvo de especulações sobre possíveis procedimentos estéticos, como a bichectomia, que é a remoção do excesso de gordura das bochechas. Em resposta, ela negou qualquer intervenção e afirmou que a mudança em sua aparência se deve apenas à perda de peso.

“Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece”, disse a modelo, que lembrou ter sofrido com os comentários durante o confinamento no reality show.

“Engraçado que quando eu estava no BBB tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci eu estou magra demais, meu rosto tá horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto”, Yasmin desabafou.

“Vocês já pararam pra pensar que o MEU rosto e MEU corpo são MEUS?! Que quem tem que gostar ou não sou EU?! Em pleno 2024 ficar comentando sobre o corpo alheio, não tem nem como defender. Absurdo! Acho que o que tá precisando de uma plástica e de uma harmonização é a falta de noção que vocês tem”, disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

É válido mencionar que Yasmin Brunet sofre de lipedema, uma doença crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. No entanto, a modelo recorreu a um tratamento específico para conseguir perder peso depois que deixou o reality show. Em sua conta no Instagram, a artista contou o que fez para controlar os sintomas da doença recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet fala abertamente sobre sexualidade:

Recentemente, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou suas experiências pessoais. Em uma entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo revelou que já se envolveu com mulheres no passado, mas destacou que prefere não se rotular e por esse motivo não se considera uma mulher bissexual.

Leia também: Yasmin se manifesta sobre rumores de volta com Medina