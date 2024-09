Yasmin Brunet fala abertamente sobre sexualidade e detalha experiências: ‘Não gosto’

Após rumores, Yasmin Brunet compartilha suas experiências e revela detalhes sobre sua sexualidade em entrevista reveladora

Na última segunda-feira, 2, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou suas experiências pessoais. Em uma entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo revelou que já se envolveu com mulheres no passado, mas destacou que prefere não se rotular e por esse motivo não se considera bissexual.

Durante a entrevista, Yasmin foi questionada sobre ser bissexual ou "bi festinha", termo usado nas redes sociais para descrever heterossexuais que se envolvem com outras do mesmo sexo apenas durante festas, por diversão, sem assumir relacionamentos sérios. Então, a modelo esclareceu que essas definições não se aplicam a ela.

“Eu não gosto de rótulos para mim”, Yasmin iniciou e explicou que nunca teve um relacionamento com uma mulher, mas já viveu algo a mais: “Já fiquei. Eu não sou bi festinha. Nenhum problema (em falar sobre isso), é que eu não gosto muito de rótulos, não quero me encaixar em alguma coisa. Eu não quero ser a bissex do momento”, ela brincou.

É bom lembrar que após deixar o Big Brother Brasil 24, Yasmin enfrentou rumores de que estaria se envolvendo com a cantora e influenciadora digital Mia Carvalho antes mesmo do confinamento para o reality show da TV Globo. Aliás, no programa, a modelo chegou a mencionar que estava 'enrolada' com alguém fora da casa, sem mencionar nomes.

No entanto, Yasmin desconversou ao ser questionada sobre o suposto romance por Ed Gama: "Eu prefiro não. Pode ser?", pediu a loira. Pouco depois, a modelo admitiu que se envolveu com a influenciadora digital, mas afirmou que elas são apenas amigas: “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”, contou.

Yasmin Brunet abre o jogo sobre possível volta com Gabriel Medina:

Na última segunda-feira, 2, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar com Gabriel Medina. Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo refletiu sobre o casamento e revelou que, apesar de ainda não compreender os motivos da separação, não tem intenção de buscar uma reconciliação com o surfista.

Embora tenha mantido discrição sobre o término nos últimos anos, Yasmin foi sincera ao revelar novos detalhes da separação e ao comentar sobre a possibilidade de uma segunda chance. Durante a entrevista, ela foi questionada sobre o surfista ter curtido um vídeo com fotos dos dois juntos, mas esclareceu que isso não indica uma reconciliação.