Xuxa revela condição que causa queda do seu cabelo

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Casa de Verão da Eliana, no GNT, e falou sobre uma condição hereditária que causa a queda do seu cabelo. Ela disse que o seu volume capilar reduziu nos últimos anos e que ela pensa em raspar todos os fios.

"Tenho alopecia genética. Minha mãe ficou careca, tenho entradas, pouco cabelo. Sou bem carequinha. Minha vontade é de realmente passar a máquina zero, mas acho que as pessoas ficariam assustadas", afirmou ela.

Então, a rainha dos baixinhos ainda comentou sobre o etarismo e a pressão para estar sempre jovem. "Todo mundo sabe que gosto de ir ao dermatologista, mas não gosto de fazer coisas radicais. As pessoas ficam falando 'Ah, como ela está velha'. Não precisam mais falar. Elas têm que saber que tenho espelho em casa, me vejo e me comparo quando tinha 20, 30 anos. Sei quem me tornei, a pele que tenho. Acho uma perda de tempo ficarem me chamando de velha", declarou ela, que está com 61 anos.

Xuxa passou por cirurgia nesta semana

A apresentadora Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia no joelho nesta semana em um hospital de São Paulo. Ela fez o procedimento de artroscopia no joelho, que é algo simples e rápido, para melhorar seu condicionamento físico para uma turnê que fará no segundo semestre de 2025.

Em contato com a CARAS Brasil, a assessora de imprensa dela, Tati Maranhão, contou que a apresentadora Xuxa Meneghel fez a cirurgia agora para se preparar para uma turnê que realizará ainda em 2025. "Foi uma cirurgia que já estava agendada. A Xuxa tem treinado todos os dias porque a gente tem uma turnê no segundo semestre para fazer. E ela achou melhor fazer logo a cirurgia para estar zerada e 100% no segundo semestre", afirmou.

O hospital Vila Nova Star, em São Paulo, divulgou o boletim médico sobre a internação de Xuxa Meneghel e informaram que ela está bem e receberá alta hospitalar na quarta-feira, 22. Leia aqui: "O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida nesta terça-feira (21/1) a uma artroscopia de joelho, que já estava previamente programada. O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente. A alta médica está prevista para amanhã, quarta-feira", informaram.

