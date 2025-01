O que é artroscopia? Entenda a cirurgia de Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel realizou uma cirurgia de artroscopia de joelho em um hospital de São Paulo. Entenda mais sobre como é o procedimento

A apresentadora Xuxa Meneghel foi internada em um hospital de São Paulo para realizar uma cirurgia previamente agendada. A estrela passou por uma artroscopia de joelho, que durou apenas 20 minutos e não teve intercorrências. A comunicadora está bem e já está caminhando.

O que é artroscopia?

De acordo com o site Tua Saúde, da Rede D’Or, a artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva e feita para tratar problemas nas articulações. Este tipo de procedimento pode ser feito em regiões como joelho, ombros, cotovelos e quadris.

Na cirurgia, o médico faz pequenos cortes na região a ser operada e usa um tubo com uma câmera para observar a estrutura interna da articulação. Então, o médico realiza a correção da lesão ou problema na articulação.

A artroscopia de joelho costuma ser feita para correção de pequenos problemas na articulação, como questões nos ligamentos, que deixaram o joelho instável, ou tratamento de lesões ósseas. O procedimento é feito em ambiente hospitalar e com utilização de anestesia.

O quadro de saúde de Xuxa

Em contato com a CARAS Brasil, a assessora de imprensa dela, Tati Maranhão, contou que a apresentadora Xuxa Meneghel fez a cirurgia agora para se preparar para uma turnê que realizará ainda em 2025. "Foi uma cirurgia que já estava agendada. A Xuxa tem treinado todos os dias porque a gente tem uma turnê no segundo semestre para fazer. E ela achou melhor fazer logo a cirurgia para estar zerada e 100% no segundo semestre", afirmou.

O hospital Vila Nova Star, em São Paulo, divulgou o boletim médico sobre a internação de Xuxa Meneghel e informaram que ela está bem e receberá alta hospitalar na quarta-feira, 22. Leia aqui: "O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida nesta terça-feira (21/1) a uma artroscopia de joelho, que já estava previamente programada. O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente. A alta médica está prevista para amanhã, quarta-feira", informaram.