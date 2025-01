Viviane Araujo esbanja beleza ao posar com look vermelho recortado

Se preparando para o Carnaval, a atriz Viviane Araujo impressionou os seguidores ao surgir com um conjunto vazado na cor vermelha

A atriz Viviane Araujo está contando os dias para o Carnaval 2025! Rainha da Acadêmicos do Salgueiro desde 2008, a artista tem ensaiado bastante nos últimos tempos para arrasar no desfile da escola em mais um ano.

Nesta sexta-feira, 10, Viviane usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos belíssimas usando um look pré-carnaval vermelho. Esbanjando beleza e simpatia, a intérprete de Rosana em 'Volta por Cima', da TV Globo, apostou em um conjunto recortado, composto por uma saia e um top vazados.

As peças escolhidas por Vivi destacaram ainda mais suas curvas e boa forma. Encantados com os novos cliques da famosa, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas nos comentários e aproveitaram para exaltar ainda mais a beleza da atriz.

"A melhor Rainha [de bateria] do Brasil é Viviane!", declarou uma internauta. "Linda! Arrasa, Vivi", disse outra. "Você é deslumbrante. Orgulho em ser seu fã", escreveu mais um.

Recentemente, Viviane Araújo dividiu com o público um outro look escolhido para um dia de ensaio de Carnaval. Na ocasião, ela posou sorridente com um vestido vermelho fendado. A artista ainda apostou em sandálias de salto alto da mesma cor da peça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo abre álbum de fotos encantadoras com o filho

Recentemente, a atriz Viviane Araujo encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um álbum de fotos fofíssimas ao lado do filho, Joaquim, de 2 anos. Aproveitando o dia de folga, a intérprete de Rosana em 'Volta por Cima' mostrou que curtiu bastante a companhia do pequeno no fim de semana.

Esbanjando alegria em um momento divertido, Viviane e Joaquim não pouparam sorrisos para a câmera. A sequência de cliques foi registrada pela mamãe coruja, que se derreteu de amores ao flagrar a fofura do herdeiro, fruto de seu casamento com Guilherme Militão; confira detalhes!

Leia também: Viviane Araujo concilia novela e maternidade: 'Aproveitando ao máximo'