Virginia impressiona com boa forma menos de 2 meses após o parto

A influenciadora Virginia mostrou a evolução de seu corpo e a recuperação da cesárea menos de 2 meses após o terceiro parto

A influenciadora digital Virginia Fonseca tem impressionado cada dia mais o público com a rápida recuperação e boa forma após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Neste domingo, 27, a apresentadora do SBT compartilhou um novo registro de seu físico.

Por meio de seus stories no Instagram, Virginia mostrou que estava realizando uma uma nova sessão de massagem de drenagem linfática, algo já aderido por ela há anos. Usando um biquíni rosa, a esposa de Zé Felipe exibiu a barriga sarada assim que passou pelo procedimento.

Esbanjando beleza, a famosa ainda posou sorridente para o clique. Além das massagens, Virginia Fonseca também tem feito tratamentos para melhorar a cicatrização da cesárea - além de José, que tem quase 2 meses de vida, ela é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, que completou 2 recentemente.

Em meio a isso, a nora do cantor Leonardo também está passando por um processo contra enxaqueca. No sábado, 26, ela fez um breve desabafo após sua médica interromper o uso da medicação para dor de cabeça.

"Nesta semana, ela já retirou esse medicamento. Então, estou em um nível de estresse e irritabilidade surreal, e a doutora me explicou que eu realmente passaria por isso: ansiedade e um humor que fica meio 'deprê'", declarou Virginia em sua rede social, ressaltando que mesmo diante dos sintomas, não pretende desistir do tratamento para melhora de sua saúde.

Virginia mostra boa forma menos de 2 meses após o parto - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca fala sobre comparações com Eliana

Durante o Sabadou com Virginia, na noite de sábado, 26, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca falou sobre os comentários que surgiram após assinar contrato com o SBT. Ela recordou que o início de seu programa coincidiu com a saída da apresentadora Eliana da emissora, o que levou a comparações entre as duas, mas afirmou que não gosta desse tipo de paralelo.

No papo com os convidados, ela começou desmentindo rumores de que estaria tentando competir com Serginho Groisman no Altas Horas, da TV Globo; confira detalhes!

