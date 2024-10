Zé Felipe mostra vídeo encantador de Maria Flor com José Leonardo

O cantor Zé Felipe flagrou um momento fofíssimo de interação entre os filhos caçulas, Maria Flor e José Leonardo; veja o vídeo

O cantor Zé Felipe encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro dos filhos caçulas, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de quase 2 meses. Na tarde deste sábado, 26, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca flagrou um momento fofíssimo de interação entre os herdeiros.

Por meio de seus stories no Instagram, Zé Felipe publicou um vídeo onde a pequena Flor aparece brincando com o irmão. Esbanjando fofura, a filha dos famosos se derreteu de amores ao perceber que conseguiu arrancar um sorriso do bebê.

Maria Flor, no entanto, não foi a única que se encantou com o momento. Assim que o registro viralizou nas redes sociais, diversos internautas também comentaram a cena protagonizada pelos filhos de Virginia e Zé Felipe. "A Florzinha é tão especial", declarou uma seguidora. "É muita fofura e lindeza pra uma duplinha só", disse outra.

Recentemente, o cantor divertiu a web ao mostrar um momento descontraído com a menina. Na ocasião, ele postou um vídeo engraçado em que engana a pequena e a flagra tentando 'vigiar' seu celular às escondidas.

Vale lembrar que além de Maria Flor e José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 aninhos de idade.

Maria Flor e José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se derrete com presente especial de Zé Felipe

Pouco mais de um mês após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT. Na última quinta-feira, 24, ela compartilhou que foi surpreendida pelo marido ao chegar na emissora, recebendo flores e um bilhete com uma declaração.

No registro compartilhado em sua conta no Instagram, Virginia mostrou as flores que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete; confira detalhes!

