Virginia Fonseca surpreende ao revelar tratamento facial com esperma de salmão

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes nesta segunda, 02, ao compartilhar detalhes do tratamento estético que é queridinho entre famosas

Nesta segunda-feira, 2, Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar detalhes dos tratamentos estéticos que está realizando. A influenciadora revelou que, entre os cuidados para tratar a acne, optou por um procedimento inusitado: o uso de esperma de salmão.

Segundo Virgínia, o estresse do último mês agravou sua pele, causando o surgimento de acne. “Estou por cá, galera. Com um anestésico no rosto porque hoje a gente vai meio que desinflamar minha pele. Muito estresse, apareceram algumas espinhas, e o doutor vai me salvar”, disse ela em vídeo.

Durante o procedimento, a influenciadora realizou laser para tratar cicatrizes e marcas de acne e brincou com os fãs fazendo referência ao seu meme que viralizou na internet: "Passando o tão famoso esperma de salmão. Aí é loucura. Me mimei", disse.

O procedimento ganhou popularidade na Coréia do Sul, país que nos últimos anos tem sido pioneiro em muitos tratamentos estéticos, cremes e séruns e tem se tornado conhecido no restante do mundo. Jennifer Aniston e Kim Kardashiansão algumas famosas que já declararam ter feito o tratamento.

Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca sofre de disfunção temporomandibular. Saiba o que é!

Em suas redes sociais, há anos Virginia Fonseca desabafa sobre as suas intensas dores de cabeça, que não passam com analgésicos comuns. A influenciadora está realizando um tratamento no Headache Center Brasil, localizado em São Paulo.

Sempre que está na capital paulista, a famosa também aproveita para se consultar com o dentista, com quem trata DTM (Disfunção Temporomandibular). A condição é causada por alterações na articulação temporomandibular, que liga o maxilar ao crânio.

Não há uma casa definida para a condição, mas muitas coisas podem influenciar como estresse, lesão na mandíbula, postura errada, mascar chiclete e até mesmo ansiedade e depressão. A DTM é uma das causas das dores de cabeça intensas. Além disso, outros sintomas comuns são, descubra!