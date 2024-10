Jennifer Aniston revela confusão sobre uso de esperma de salmão como skincare

Como assim? Jennifer Aniston abre o jogo sobre procedimentos estéticos e esclarece confusão sobre produto diferentão que usa: 'Não ficou claro'

Depois de viralizar com segredo de beleza inusitado, Jennifer Aniston fez uma revelação divertida sobre o tratamento com esperma de salmão durante conversa com o apresentador Jimmy Kimmel. A atriz disse que, apesar de investir há algum tempo na prática diferenciada, não sabe dizer como o agente funciona na pele.

A atriz disse que o tratamento foi uma sugestão da esteticista com o que ela apenas concordou, sem saber como seria beneficiada por ele. Durante a entrevista com o host do programa "The Jimmy Kimmel Live", Aniston opinou que o procedimento "não é claro" e que apenas tem ciência de que o esperma é inserido na pele por microagulhamento.

Embora não saiba ao certo como o procedimento tem contribuído para a saúde da pele, Jennifer se mostrou bastante satisfeita com a própria aparência: "Mas eu não pareço um salmão? Não tenho uma linda pele de salmão", brincou ela.

O propósito do tratamento é estimular a criação de novas fibras de colágeno através da ingestão de esperma de salmão na pele. Atualmente, o produto pode ser encontrado também em séruns e cremes.

Polícia vai até a casa de Jennifer Aniston. Entenda o que aconteceu

Jennifer Aniston levou um susto ao receber uma equipe da polícia em sua mansão de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, os policiais receberam uma ligação com o pedido para checarem se o morador da residência estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa. Porém, o desfecho surpreendeu a todos.

A publicação contou que a polícia foi vítima de um trote. O TMZ informou que a polícia chegou na casa de Aniston na sexta-feira de madrugada e pegou os moradores e os seguranças de surpresa, já que estava tudo em paz e ninguém tinha acionado a polícia. Então, o trote veio à tona.

Os policiais informaram que a atriz foi vítima de uma brincadeira que está acontecendo em Hollywood com os famosos. Alguma pessoa liga para a polícia e diz que está preocupada com o bem-estar de um amigo, que pode ter feito algo contra a própria vida. Com isso, a polícia vai até a residência para verificar o chamado.