Virginia Fonseca sofre de disfunção temporomandibular. Saiba o que é!

Virginia Fonseca sofre de disfunção temporomandibular, distúrbio que piora suas dores de cabeça. Saiba mais sobre a condição!

Em suas redes sociais, há anos Virginia Fonseca desabafa sobre as suas intensas dores de cabeça, que não passam com analgésicos comuns. A influenciadora está realizando um tratamento no Headache Center Brasil, localizado em São Paulo.

Sempre que está na capital paulista, a famosa também aproveita para se consultar com o dentista, com quem trata DTM (Disfunção Temporomandibular). A condição é causada por alterações na articulação temporomandibular, que liga o maxilar ao crânio.

Não há uma casa definida para a condição, mas muitas coisas podem influenciar como estresse, lesão na mandíbula, postura errada, mascar chiclete e até mesmo ansiedade e depressão. A DTM é uma das causas das dores de cabeça intensas.

Além disso, outros sintomas comuns são: Dor e zumbido no ouvido, dor no fundo dos olhos, limitação de movimento no pescoço, dor no ombro, tontura e perda de audição. O diagnóstico, geralmente, é feito por um cirurgião bucomaxilofacial e o tratamento varia de acordo com cada caso, mas fisioterapia, acunpuntura e medicamentos podem ser indicados.

Fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Na quarta-feira, 27, a digital influencer se divertiu ao contar que os pequenos foram renovar e tirar um novo passaporte.

"Gente, hoje as crianças foram fazer e renovar passaporte. José Leonardo - Fazer. Marias - Renovar. Segue as fotos", inciou ela.

Em seguida, a famosa esbanjou fofura ao mostrar as fotos dos herdeiros. Maria Alice e José Leonardo saíram mais sérios, enquanto Maria Flor fez questão de fazer pose.

Por fim, Virginia surgiu se divertindo com as imagens. "Não consigo parar de rir dessas fotos. Muito bom", disse ela.

