Virginia Fonseca surge com manchas no rosto e revela procedimento

Virginia Fonseca impressiona seus fãs ao mostrar a sua pele após procedimento estético para melhorar detalhes em seu rosto

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 25, ao mostrar manchas em sua pele do rosto. A beldade exibiu as marcas em destaque após passar por um procedimento estético em uma clínica.

A estrela contou que fez procedimentos com laser no rosto para remover as marcas que possui na face e acelerar a cicatrização do local. “Nossa senhora! Gente, olha isso, está bem irritado. Eu acabei de fazer os lasers, por isso ficou bem marcado”, disse ela.

Virginia é adepta dos procedimentos de beleza para ficar com sua aparência sempre impecável. Ela sempre faz tratamentos e também tem uma rotina de drenagem linfática.

Virginia gasta fortuna em bolsa de luxo

Na última quarta-feira, 24, Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao revelar um ‘mimo’ que comprou durante sua viagem para São Paulo. Enquanto realizava alguns tratamentos para enxaqueca na capital paulista, a influenciadora digital aproveitou para fazer algumas comprinhas e revelou sua nova aquisição: uma mini bolsa de luxo.

Nos stories de seu perfil do Instagram, Virginia contou que comprou a bolsa há algum tempo, mas que o item de luxo demorou para chegar e ela já estava ficando ansiosa com a espera pela comprinha: “Me mimei, estava ansiosa para chegar e finalmente chegou!", a apresentadora comemorou enquanto se preparava para abrir o pacote.

Em seguida, Virginia abriu a caixa e revelou sua mais nova bolsa Kelly, da grife Hermès, que pode ser comprada por cerca de R$ 220 mil. Desta vez, a influenciadora digital apostou em um modelo pequeno e muito exclusivo, produzido em um material que se assemelha à palha e em um formato que remete a uma cesta de piquenique.