Hulk mostra vídeo inédito do segundo casamento com Camila: 'Dia eternizado'

O jogador de futebol Hulk Paraíba compartilhou um vídeo com alguns momentos marcantes de seu segundo casamento com Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a médica Camila Ângelo realizaram uma segunda cerimônia de casamento na última terça-feira, 7. Juntos desde 2019, o casal reuniu familiares e amigos próximos em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba, para a celebração.

Ainda bastante emocionado com o casamento, Hulk usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para compartilhar com os seguidores um vídeo inédito da cerimônia. Nas imagens, é possível perceber detalhes da entrada dos noivos e da troca de alianças, além de momentos da festa, realizada logo em seguida para os convidados.

"Um dia eternizado em nossas memórias", escreveu o jogador de futebol na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal e desejaram felicidades. "Foi tudo espetacular, perfeito! Vocês merecem toda felicidade do mundo!", declarou uma seguidora.

"Só quem estava ali consegue entender o que a magia do amor de vocês transmitia a todos", disse outra. Vale lembrar que a primeira cerimônia de casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba.

Confira o vídeo do casamento de Hulk e Camila:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Sogra de Hulk Paraíba faz homenagem após segundo casamento

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a esposa, Camila Ângelo, realizaram uma segunda cerimônia de casamento na terça-feira, 7, e reuniram familiares, famosos e amigos próximos em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba. Um dia após a celebração, o casal ganhou uma homenagem bastante especial de Niris Ângelo, mãe da noiva.

Por meio das redes sociais, a sogra de Hulk celebrou o amor do casal, que estão juntos desde 2019, e desejou muitas felicidades no matrimônio; confira detalhes!

Leia também: Hulk posta fotos inéditas de seu casamento e se declara para Camila Ângelo