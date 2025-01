Ex-BBB Aline Wirley ostenta corpão sarado em fotos na Bahia

A cantora e ex-BBB Aline Wirley arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo suas férias na Bahia

Aline Wirley arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. A cantora e ex-participante do BBB 23 está passando alguns dias na Bahia.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Aline ostenta seu corpo sarado ao surgir de biquíni na praia. Além de fazer poses na areia, a famosa também se refrescou no mar. "A Bahia tá me fazendo um bem", confessou ela na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Lindíssima e natural", "Deusa", afirmou outra. "Aline passa uma energia tão leve e gostosa", observou uma fã. "Maravilhosa, inspiradora, admirável", falou outra.

Vale lembrar que Aline está aproveitando as férias na Bahia ao lado do marido, o ator Igor Rickli, e dos três filhos do casal, Antônio, de 10 anos, Fátima, de 10 e Will, de 7. Nesta última quarta-feira, 8, o artista compartilhou fotos brincando com os herdeiros no mar. Em determinado trecho do registro, Rickli surge auxiliando o primogênito em uma prancha de surfe.

Confira:

Aline Wirley faz relato emocionante sobre difícil relação com o cabelo crespo

A cantora Aline Wirley compartilhou um vídeo sem tranças ou laces e com black power, para dar um depoimento muito importante e sincero sobre a difícil relação que tem com o cabelo crespo ao longo da vida. A famosa tem os fios do tipo 4C, que tende a ser mais poroso, sem definição e mais opaco, segundo a ex-rouge.

"Estou disposta a encarar o cabelo que eu aprendi a vida toda a odiar. Podia dar toda desculpa do mundo, mas senti que para o meu crescimento precisava ao menos dizer a verdade para mim e trazer para a consciência uma verdade que me dói, e que diz sobre eu não querer tirar as tranças, porque me acho feia sem elas… Eu não gosto ainda do meu cabelo natural, é o cabelo que me sinto menos bonita, e essa é a grande virada. Seja bem-vindo, meu cabelo 4C", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

