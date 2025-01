Maiara: Saiba o preço do look da cantora para renovar o bronzeado

Maiara aposta em look estiloso e com peças de luxo para renovar o bronzeado ao ar livre. Veja o preço da roupa e dos acessórios

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, caprichou na escolha do look para renovar o bronzeado nesta semana. Ela apareceu com um look preto nada básico e ostentou sua beleza impecável. Que tal saber os detalhes do modelito?

Maiara usou um conjunto de biquíni estiloso. O look foi composto por top cropped da marca Água de Coco no valor de R$ 1.599 e calcinha hot pants que custa R$ 299. Além disso, ela apareceu com sapatos da grife Dolce & Gabbana, que custam cerca de R$ 6.500.

Para completar o visual, a artista colocou uma bolsa da grife Yves Saint Laurente, que é avaliada em R$ 6,7 mil.

Nos comentários, os fãs elogiaram o estilo da musa. “Que mulher”, disse um seguidor. “Uma diva”, afirmou outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Vale lembrar que Maiara emagreceu bastante nos últimos tempos. Ela passou por reeducação alimentar e surgiu com a silhueta mais fina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara abre o coração ao comemorar aniversário

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o seu aniversário. Ela completou 37 anos de vida no último dia 31, e celebrou a data especial compartilhando fotos de um ensaio fotográfico.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre o novo ciclo e fez um agradecimento. "Olá menina! Seus 37 anos chegaram… De ante de tudo que viveu… Só tem a agradecer a Deus! Todos os planos realizados… E ainda muita coisa pra se realizar… Mas calma menina… Você nunca precisou acelerar… E toda vontade do seu coração sempre foi cumprida… E em 2025 também será!", começou.

"Olhar pra mim hoje no espelho é me ver exatamente como ainda criança sonhei e acredite e concretizei… Ainda tenho muita coisa pra realizar?! Sim… Mas hoje sigo com mais planos realizados do que ainda não realizados… Gratidão Deus por tudo! Olha só a menininha de 4 anos dos cabelos curtos cor de mel aos poucos veem recuperando a sua essência se reconectando… Deus continue preservando essa busca… Que eu nunca desista de ser eu mesma… De preservar a minha essência… De ser a grande mulher que todos os dias eu venho tentando ser… O melhor de tudo é que "você" no caso eu… Já existo… No fundo, a gente só precisa se reconhecer!", acrescentou.

"Olhei pra mim mesma no espelho e gritei: 'Que poder, que mulher maravilhosa… Que força… Que orgulho!' Kkkk (se a gente não se amar, quem vai neh?! (Fica a dica). Extremamente feliz e plena pelos meus 37 anos! Totalmente realizada e feliz comigo mesma! Obrigada meu Deus pela honra… Pela vida… Pela saúde… Por tudo!", finalizou.

