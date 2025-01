Acidente de avião em Ubatuba: Mãe está em estado grave

Vítimas socorridas do acidente de avião em Ubatuba, litoral de São Paulo, estão internadas e a mãe da família está em estado grave na UTI

O acidente de avião em uma praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, chocou os brasileiros nesta semana. A aeronave caiu com quatro integrantes da mesma família e o piloto, que não sobreviveu ao impacto. Enquanto isso, a família foi socorrida e está em um hospital. Porém, a mãe está em estado grave.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, Mireylle Fries, de 41 anos, está internada em um hospital privado de São Paulo. Ela passou por um procedimento cirúrgico, que correu dentro do previsto, e ela foi extubada. Porém, ela segue na UTI e em estado grave.

Enquanto isso, o marido dela, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de 6 e 4 anos, seguem internados no Hospital Regional de Caraguatatuba. O site G1 informou que o pai e as crianças não tiveram ferimentos graves e que o quadro de saúde é estável.

Como foi o acidente?

O avião saiu de Mineiros, em Goiás, e sofreu um acidente na manhã de quinta-feira, 9, durante o pouso em Ubatuba. A aeronave ultrapassou a pista de pouso e explodiu na Praia do Cruzeiro. A família de quatro pessoas foi socorrida logo depois da queda, mas o piloto ficou preso nas ferragens e não sobreviveu.

Na hora do acidente, as condições climáticas eram ruins e a pista estava molhada. Em entrevista ao site G1, Marcel Moure, CEO da Rede VOA, que administra o aeroporto de Ubatuba, informou que o pouso foi foram do comum. “Fomos surpreendidos. Aparentemente, pelas câmeras do nosso aeroporto, o ponto de toque da aeronave foi bem à frente daquela zebra. Os 600 metros necessários eram críticos para essa operação, disso não tenho dúvida. Muito crítico, e ficou menor ainda”, afirmou ele. Além disso, ele informou que é raro um avião com motor a jato pousar em Ubatuba, que costuma receber apenas helicópteros e aeronaves turboélice.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciou o processo para buscar informações e dados para entender o acidente e as causas.