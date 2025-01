Viviane Araujo revela verdadeiro motivo de não ter feito o documentário de Belo

A atriz e musa Viviane Araujo abre o jogo sobre decisão de não participar do documentário do ex-marido, Belo

A atriz Viviane Araujo, que está no elenco da novela Volta Por Cima, da Globo, contou o verdadeiro motivo para não ter feito parte do documentário sobre o cantor Belo, com quem já foi casada. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou que não quis fazer parte do projeto por acreditar que é algo que já está em seu passado.

"Pra mim hoje não faz sentido. Não to negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar", disse ela.

E completou: "[As pessoas] entenderam [porque não participou do documentário]. Não tem por que ir contra isso, a minha não vontade de estar ali. Acho que tá muito claro".

Quando Viviane Araujo se casou com Guilherme Militão?

Em maio de 2021, a Viviane Araujo se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado em vídeo resgatado por ela recentemente.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.