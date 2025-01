Filha de Eliezer e Viih Tube esbanja fofura ao provar suco de limão

Eliezer compartilhou em suas redes sociais um momento mais do que fofo da filha Lua, de um ano, experimentando suco de limão pela primeira vez

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 10, o ex-BBB publicou em sua conta no Instagram um vídeo fofíssimo em que sua filha Lua, de um ano, experimenta suco de limão pela primeira vez. A pequena é fruto do relacionamento dele com Viih Tube.

O famoso oferece a bebida para a menina, que aprova. "É bom", disse ela, caindo na risada. Em seguida, Lua pede para tomar mais e bate palminhas em sinal de aprovação.

"Primeira vez experimentando suco de limão (sem açúcar)", escreveu o papai coruja na legenda da publicação. Além de Lua, Viih Tube e Eliezer também são pais de Ravi, de um mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Novo exame de Ravi

A influenciadora digital Viih Tube apareceu emocionada nas redes sociais ao contar que chorou ao ver o filho, Ravi, passar por um novo exame. Depois de ficar internado na UTI pediátrica, o bebê precisou fazer um novo exame laboratorial de acompanhamento. Uma enfermeira foi até a casa da família para retirar sangue do bebê e deixou a mãe apreensiva.

Viih contou que ainda está traumatizado por tudo o que viu o filho sofrer no hospital e chorou ao vê-lo sendo puncionado novamente. Inclusive, ela contou que as veias do filho não costumam ser boas para o exame de sangue. Com isso, ela orou para que o exame fosse feito sem intercorrências ou necessidade de ir ao hospital.

“Deu tudo certo, mas como a gente acha que está superado de um trauma e a gente não está né. Eu vi ele sendo puncionado muitas vezes no hospital. Teve um dia que foram 17 vezes porque precisava achar a veia dele porque precisava tomar antibiótico. A veia dele é assim: acha a veia, mas o sangue não flui para fazer o exame”, disse ela.

E contou que o problema com a veia aconteceu novamente. “Veio uma enfermeira em casa. Puncionou e aconteceu a mesma coisa. Veio, mas não fluiu. Eu ouço na igreja todo domingo: oração tem poder. Comecei a orar muito, coisa mágica, de Deus, enquanto ela [enfermeira] estava ali, eu pedi para que o sangue viesse logo. Eu abri o olho e ela começou a puxar o sangue e começou a fluir. Encheu um pote. Eu nunca vi! Nunca, ninguém conseguiu. Parece simples, mas não é. Quando a criança é ruim de veia, é ruim de veia”.

Por fim, ela refletiu sobre sua fé. “Para mim, foi Deus. Eu não acreditava no que estava vendo, eu nunca tinha visto aquilo. Se você acredita em Deus, nunca é sorte. Eu sei que foi Deus cuidando do meu filho e de mim. Eu ainda não estou 100% recuperada do que passei. Que bom que já passou e que os resultados venham bons e não precise fazer mais”, afirmou.

Leia também: Viih Tube choca ao revelar valor do IPTU de sua mansão